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Відомий гурт подав заявку на Нацвідбір Євробачення-2025

3 листопада 2024 17:45
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Ziferblat збирається на Нацвідбір Євробачення-2025
Учасники гурту Ziferblat. Фото: Instagram/ziferblat_band
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

Вже за тиждень, в неділю, 10 листопада, закінчується прийом заявок на Нацвідбір пісенного конкурсу Євробачення-2025. Свою заявку подав гурт Ziferblat, причому відправив на розгляд не одну композицію. 

Про це музиканти в креативній формі повідомили у своїх соцмережах

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Ziferblat збирається на Нацвідбір Євробачення-2025

Учаснику колективу, а саме його засновники, брати Даніїл та Валентин Лещинські, записали відео в музичній студії. Під рингтон лінії очікування одного з мобільних операторів артисти без ентузіазму дивились в камеру. 

"Ви в черзі на прослуховування нашої пісні для Нацвідбору. Приблизний час очікування: два місяці", — зазначили у відео учасники гурту Ziferblat.

Таким чином, артисти підтвердили свою заявку на участь в Нацвідборі Євробачення-2025, музичною продюсеркою якого є Тіна Кароль. Підписники гурту Ziferblat висловили підтримку музикантам. Дехто вказав, що артисти подали одразу три композиції. 

Зазначимо, що гурту Ziferblat брав участь в Нацвідборі на Євробачення-2024. Тоді вони посіли друге місце та поступилися дуету Alyona Alyona та Jerry Heil. Втім на Нацвідборі журі оцінило композицію Place I Call Home і поставило її на перше місце з одинадцяти. Глядачі удостоїли групу четвертою позицією.

Зазначимо, що за результатами прослуховування в строк до 20 грудня буде обрано список фіналістів Нацвідбору Євробачення-2025, який включатиме до дев’яти виконавців. Згодом ще одного оберуть глядачі. Повний список фіналістів буде оприлюднено в строк до 17 січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що організатори Євробачення-2025 планують встановити рекорд конкурсу. Також ми розповідали, чи планує взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2025 співачка Тоня Матвієнко.

артисти українські зірки пісня Євробачення музика

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