Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известная группа подала заявку на Нацотбор Евровидения-2025 arrow

Известная группа подала заявку на Нацотбор Евровидения-2025

3 ноября 2024 17:45
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Ziferblat собирается на Нацотбор Евровидения-2025
Участники группы Ziferblat. Фото: Instagram/ziferblat_band
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

Уже через неделю, в воскресенье, 10 ноября, заканчивается прием заявок на Нацотбор песенного конкурса Евровидения-2025. Свою заявку подала группа Ziferblat, причем отправила на рассмотрение не одну композицию.

Об этом музыканты в креативной форме сообщили в своих соцсетях.

Читайте также:

Ziferblat собирается на Нацотбор Евровидения-2025

Участнику коллектива, а именно его основатели, братья Даниил и Валентин Лещинские, записали видео в музыкальной студии. Под рингтон линии ожидания одного из мобильных операторов артисты без энтузиазма смотрели в камеру.

"Вы в очереди на прослушивание нашей песни для Нацотбора. Приблизительное время ожидания: два месяца", — отметили в видео участники группы Ziferblat.

Таким образом, артисты подтвердили свою заявку на участие в Нацотборе Евровидения-2025, музыкальным продюсером которого является Тина Кароль. Подписчики группы Ziferblat выразили поддержку музыкантам. Некоторые указали, что артисты подали сразу три композиции.

Отметим, что группа Ziferblat принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2024. Тогда они заняли второе место и уступили дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil. Впрочем, на Нацотборе жюри оценило композицию Place I Call Home и поставило ее на первое место из одиннадцати. Зрители удостоили группу четвертой позицией.

Отметим, что по результатам прослушивания в срок до 20 декабря будет выбран список финалистов Нацотбора евровидения-2025, который будет включать девять исполнителей. Впоследствии еще одного выберут зрители. Полный список финалистов будет обнародован в срок до 17 января 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, что организаторы Евровидения-2025 планируют установить рекорд конкурса. Также мы рассказывали, планирует ли принять участие в Нацотборе на Евровидение-2025 певица Тоня Матвиенко.

артисты украинские звезды песня Евровидение музыка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:46 В Испании монархов забросала грязью разъяренная толпа — видео

18:42 Война угрожает обитателям Черного моря — какие последствия

18:31 В Киеве прошла акция Free Azov — видео

18:16 Синоптики предупреждают одесситов об опасной погоде на завтра

18:13 Ветер и снег ненадолго — прогноз погоды на неделю

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

18:03 Садовой передал авто и дроны бригаде на Сумщине — фото

17:50 В Киеве мужчина два раза грабил Эпицентр — что решил суд

17:47 Одесса помнит защитников — фоторепортаж с акции

17:41 Во Львове мужчина сломал зуб патрульному — как его наказал суд

17:38 Укргидрометцентр предупредил о непогоде завтра — чего ждать

18:46 В Испании монархов забросала грязью разъяренная толпа — видео

18:42 Война угрожает обитателям Черного моря — какие последствия

18:31 В Киеве прошла акция Free Azov — видео

18:16 Синоптики предупреждают одесситов об опасной погоде на завтра

18:13 Ветер и снег ненадолго — прогноз погоды на неделю

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

18:03 Садовой передал авто и дроны бригаде на Сумщине — фото

17:50 В Киеве мужчина два раза грабил Эпицентр — что решил суд

17:47 Одесса помнит защитников — фоторепортаж с акции

17:41 Во Львове мужчина сломал зуб патрульному — как его наказал суд

17:38 Укргидрометцентр предупредил о непогоде завтра — чего ждать

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали