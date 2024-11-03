Ziferblat собирается на Нацотбор Евровидения-2025

Участники группы Ziferblat. Фото: Instagram/ziferblat_band

Уже через неделю, в воскресенье, 10 ноября, заканчивается прием заявок на Нацотбор песенного конкурса Евровидения-2025. Свою заявку подала группа Ziferblat, причем отправила на рассмотрение не одну композицию.

Об этом музыканты в креативной форме сообщили в своих соцсетях.

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Участнику коллектива, а именно его основатели, братья Даниил и Валентин Лещинские, записали видео в музыкальной студии. Под рингтон линии ожидания одного из мобильных операторов артисты без энтузиазма смотрели в камеру.

"Вы в очереди на прослушивание нашей песни для Нацотбора. Приблизительное время ожидания: два месяца", — отметили в видео участники группы Ziferblat.

Таким образом, артисты подтвердили свою заявку на участие в Нацотборе Евровидения-2025, музыкальным продюсером которого является Тина Кароль. Подписчики группы Ziferblat выразили поддержку музыкантам. Некоторые указали, что артисты подали сразу три композиции.

Отметим, что группа Ziferblat принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2024. Тогда они заняли второе место и уступили дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil. Впрочем, на Нацотборе жюри оценило композицию Place I Call Home и поставило ее на первое место из одиннадцати. Зрители удостоили группу четвертой позицией.

Отметим, что по результатам прослушивания в срок до 20 декабря будет выбран список финалистов Нацотбора евровидения-2025, который будет включать девять исполнителей. Впоследствии еще одного выберут зрители. Полный список финалистов будет обнародован в срок до 17 января 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, что организаторы Евровидения-2025 планируют установить рекорд конкурса. Также мы рассказывали, планирует ли принять участие в Нацотборе на Евровидение-2025 певица Тоня Матвиенко.