Блогер Леон вперше підтвердив роман з Анною Трінчер - подробиці

Анна Трінчер та Леон. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Популярний блогер Леон вперше зізнався, що мав стосунки зі співачкою Анною Трінчер. Як виявилося, певний час пара таємно зустрічалася.

Про це Леон розповів на подкасті "Уролог+".

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Чутки про роман співачки та блогера почали ходити після кліпу "Бар за баром", в якому вони зіграли коханців. У відео Трінчер та Леон показали таку пристрасть, що у шанувальників одразу закралися думки, що між ними щось є.

І, як виявилося, співачка та блогер певний час дійсно були разом. За словами блогера, роман закрутився після того, як він розійшовся зі своєю дружиною Христиною. Спершу Анна просто підтримувала Леона на тлі розлучення, а потім дійшло і до інтимних стосунків між ними.

"Я почав нормально спілкуватися з Анею після того, як поїхав з дому. Пройшов період, у нас із Анею було, що ми посварилися. У нас була сварка, ми зупинили наше спілкування на таких домовленостях. Вона погодилася", — розповів Леон.

Анна Трінчер та Леон на зніманнях кліпу. Фото: instagram.com/leonhub_13

Однак, як каже блогер, виконавиця не стала тримати слово та розповіла про їхній роман його колишній дружині.

"Для мене інтим — не зрада, але коли ви домовились про мовчання, а хтось телефонує дружині і розповідає все, то це для мене зрада. Мені це розповіла моя дружина", — сказав Леон.

Леон та Анна Трінчер. Фото: instagram.com/leonhub_13

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