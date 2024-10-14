Анна Трінчер заговорила про участь у новому сезоні "Холостячки" - відео

Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка Анна Трінчер висловилася про можливу участь у романтичному реаліті-шоу. 23-річна холостячка не проти, аби одразу декілька чоловіків "позмагалися" за її серце.

Про це співачка заявила в ефірі "Наше радіо".

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Виконавиця щиро відповіла, що залюбки стала б головною героїнею проєкту "Холостячка". Як зізналася Трінчер, їй подобається такий формат пошуку свого обранця.

На думку Анни, вона взагалі мала б народитися в епоху лицарів, аби за її прихильність чоловіки змагалися на турнірах.

"Це класна ідея. Мені б хотілося піти на "Холостячку". Я люблю формат, коли за моє серце б'ються тисячі чоловіків. Мені здається, що я просто народилася не в той час. Я повинна була народитися тоді, коли були лицарі і вони змагалися за серце дам", — сказала Трінчер.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися перші кадри з учасницями нового сезону шоу "Холостяк".

Також Настя Каменських вперше за довгий час показалася в обіймах Потапа.