Анна Тринчер заговорила об участии в новом сезоне "Холостячки" - видео

Люблю, когда за мое сердце бьются — Тринчер заговорила об участии в "Холостячке"
Певица Анна Тринчер высказалась о возможном участии в романтическом реалити-шоу. 23-летняя холостячка не против, чтобы сразу несколько мужчин "сразились" за ее сердце.
Об этом певица заявила в эфире "Наше радио".
Анна Тринчер хотела бы принять участие в "Холостячке"
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Исполнительница искренне ответила, что охотно стала бы главной героиней проекта "Холостячка". Как призналась Тринчер, ей нравится такой формат поиска своего избранника.
По мнению Анны, она вообще должна была родиться в эпоху рыцарей, чтобы за ее расположение мужчины соревновались на турнирах.
"Это классная идея. Мне бы хотелось пойти на "Холостячку". Я люблю формат, когда за мое сердце бьются тысячи мужчин. Мне кажется, что я просто родилась не в то время. Я должна была родиться тогда, когда были рыцари и они соревновались за сердце дам", — сказала Тринчер.
Напомним, недавно появились первые кадры с участницами нового сезона шоу "Холостяк".
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