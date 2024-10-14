Анна Тринчер заговорила об участии в новом сезоне "Холостячки" - видео

Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица Анна Тринчер высказалась о возможном участии в романтическом реалити-шоу. 23-летняя холостячка не против, чтобы сразу несколько мужчин "сразились" за ее сердце.

Об этом певица заявила в эфире "Наше радио".

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Исполнительница искренне ответила, что охотно стала бы главной героиней проекта "Холостячка". Как призналась Тринчер, ей нравится такой формат поиска своего избранника.

По мнению Анны, она вообще должна была родиться в эпоху рыцарей, чтобы за ее расположение мужчины соревновались на турнирах.

"Это классная идея. Мне бы хотелось пойти на "Холостячку". Я люблю формат, когда за мое сердце бьются тысячи мужчин. Мне кажется, что я просто родилась не в то время. Я должна была родиться тогда, когда были рыцари и они соревновались за сердце дам", — сказала Тринчер.

Напомним, недавно появились первые кадры с участницами нового сезона шоу "Холостяк".

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