У Трінчер вкрали дорогу річ у відпустці

Українська співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Відома українська співачка Анна Трінчер поділилася із шанувальниками неприємною історією, яка сталася із нею на острові Міконос (Греція). У зірки вкрали дорогі навушники.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Трінчер про інцидент на відпочинку

Співачка поскаржилася шанувальникам про те, що на відпочинку у Греції в неї вкрали дорогі навушники від Apple. Завдяки програмі на телефоні Трінчер змогла подивитися місцезнаходження небюджетного аксесуара. Зірка з'ясувала, що AirPods вкрав хтось із відвідувачів готелю, в якому вона проводила свою відпустку.

Анна Трінчер на відпочинку. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

В Анни Трінчер вкрали AirPods. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

В Анни Трінчер вкрали дорогу річ. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Хоча виконавиця засмутилась через втрачену річ, вона спробувала опанувати негативні емоції на заняттях з йоги.

Анна Трінчер рятується йогою. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Анна Трінчер відповіла на чутки навколо особистого життя. А також співачка прокоментувала скандал зі своїм колишнім чоловіком Олександром Волошиним.