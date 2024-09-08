У Тринчер украли дорогую вещь в отпуске

Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Известная украинская певица Анна Тринчер поделилась с поклонниками неприятной историей, которая произошла с ней на острове Миконос (Греция). У звезды украли дорогие наушники.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Певица пожаловалась поклонникам, что на отдыхе в Греции у нее украли дорогие наушники от Apple. Благодаря программе на телефоне, Тринчер смогла посмотреть местонахождение небюджетного аксессуара. Звезда выяснила, что AirPods украл кто-то из посетителей отеля, в котором она проводила свой отпуск.

Анна Тринчер на отдыхе. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

У Анны Тринчер украли AirPods. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

У Анны Тринчер украли дорогую вещь. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Хотя исполнительница расстроилась из-за потерянной вещи, она попыталась овладеть негативными эмоциями на занятиях йоги.

Анна Тринчер спасается йогой. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Напомним, мы писали о том, что певица Анна Тринчер ответила на слухи вокруг ее личной жизни. А также певица прокомментировала скандал со своим бывшим мужем Александром Волошиным.