У Тринчер украли дорогую вещь в отпуске

Тринчер обокрали на отдыхе в Греции
Известная украинская певица Анна Тринчер поделилась с поклонниками неприятной историей, которая произошла с ней на острове Миконос (Греция). У звезды украли дорогие наушники.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.
Тринчер об инциденте на отдыхе
Певица пожаловалась поклонникам, что на отдыхе в Греции у нее украли дорогие наушники от Apple. Благодаря программе на телефоне, Тринчер смогла посмотреть местонахождение небюджетного аксессуара. Звезда выяснила, что AirPods украл кто-то из посетителей отеля, в котором она проводила свой отпуск.
Хотя исполнительница расстроилась из-за потерянной вещи, она попыталась овладеть негативными эмоциями на занятиях йоги.
Напомним, мы писали о том, что певица Анна Тринчер ответила на слухи вокруг ее личной жизни. А также певица прокомментировала скандал со своим бывшим мужем Александром Волошиным.
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