Шоу Холостяк — хто боротиметься за серце Олександра Терена

Холостяк-13 — вперше показали учасниць нового сезону
Продюсери 13-го сезону шоу "Холостяк" презентували проморолик. На його кадрах вперше показали дівчат, які боротимуться за серце ветерана та громадського діяча Олександра Терена.
Відео було опубліковано на сторінці шоу в Instagram.
Красуні-учасниці шоу "Холостяк-13"
На опублікованих кадрах вперше показали дівчат, які взяли участь у шоу та фрагменти романтичних побачень із героєм шоу, ветераном Олександром Тереном.
Продюсери шоу додали інтриги перед початком нового сезону та показали, що одну із учасниць "Холостяк" сам запросив прийняти участь у проєкті.
Нагадаємо, що прем'єра 13 сезону шоу "Холостяк" відбудеться 1 листопада о 19 годині. А також ми розповідали, що герою "Холостяка" Олександру Терену нахамили у держустанові в Києві.
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