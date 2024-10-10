Шоу Холостяк — кто будет бороться за сердце Александра Терена

Холостяк-13 — впервые показали участниц нового сезона
Продюсеры 13-го сезона шоу "Холостяк" представили проморолик. На его кадрах впервые показали девушек, которые будут сражаться за сердце ветерана и общественного деятеля Александра Терена.
Видео было опубликовано на странице шоу в Instagram.
Красавицы-участницы шоу "Холостяк-13"
На опубликованных кадрах впервые показали девушек, принявших участие в шоу и фрагменты романтических свиданий с героем шоу, ветераном Александром Тереном.
Продюсеры шоу добавили интриги перед началом нового сезона и показали, что одну из участниц "Холостяк" сам пригласил поучаствовать в проекте.
Напомним, что премьера 13 сезона шоу "Холостяк" состоится 1 ноября в 19 часов. А также мы рассказывали, что герою "Холостяка" Александру Терену нахамили в госучреждении в Киеве.
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