Шоу Холостяк — кто будет бороться за сердце Александра Терена

Герой Холостяк-13 Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Продюсеры 13-го сезона шоу "Холостяк" представили проморолик. На его кадрах впервые показали девушек, которые будут сражаться за сердце ветерана и общественного деятеля Александра Терена.

Видео было опубликовано на странице шоу в Instagram.

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На опубликованных кадрах впервые показали девушек, принявших участие в шоу и фрагменты романтических свиданий с героем шоу, ветераном Александром Тереном.

Продюсеры шоу добавили интриги перед началом нового сезона и показали, что одну из участниц "Холостяк" сам пригласил поучаствовать в проекте.

Напомним, что премьера 13 сезона шоу "Холостяк" состоится 1 ноября в 19 часов. А также мы рассказывали, что герою "Холостяка" Александру Терену нахамили в госучреждении в Киеве.