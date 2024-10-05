Олександр Терен пожартував про "Холостяк-13"

Громадський діяч, ветеран війни Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

Менш як місяць залишається до прем’єри тринадцятого сезону романтичного телешоу "Холостяк". Головний герой, ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен (Будько) відповів на деякі запитання підписників про проєкт. В них він, зокрема, згадав і своїх батьків.

Відповідні сторіз з’явились в його Instagram.

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В зйомках телепроєкту взяли участь батьки захисника України. В Терена поцікавились, чи хотіли вони з’являтися на майданчику. На що Олександр з гумором відповів, мовляв, творці шоу погрожували їм.

Батьки Олександра Терена. Скриншот: Instagram/tsvit_terenu

На цьому Терен не поставив гумор на стоп. На запитання, чому він погодився брати участь у новому сезоні, відповів просто — бо там годували. А також опублікував фото, на якому показав вираз свого обличчя, коли в нього вкотре питають про телепроєкт.

Олександр Терен жартує про шоу "Холостяк". Скриншоти: Instagram/tsvit_terenu

Знаменитістю Терен себе не вважає. Окрім кумедних повідомлень, захисник України відповів серйозно на деякі запитання. Так, зокрема, в Олександра поцікавились, чого б йому хотілося наразі.

"Їхати вздовж узбережжя Одеси, в якій повно людей, що радіють життю. Лунає українська музика, всі посміхаються, бо життя вирує. Війна завершилася. Але для цього треба робити щось всім нам", — зауважив Терен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександру Терену нахамили у держустанові в Києві. Також ми розповідали, що дружина колишнього учасника шоу "Холостяк" хореографа Максима Чмерковського замилувала кадрами з двомісячним сином.