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Герой шоу Холостяк с юмором ответил на вопрос об участии в телепроекте

5 октября 2024 15:30
Виталий Ковальчук - Редактор
Александр Терен пошутил о "Холостяке-13"
Общественный деятель, ветеран войны Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Виталий Ковальчук - Редактор

Меньше месяца остается до премьеры тринадцатого сезона романтического телешоу "Холостяк". Главный герой, ветеран войны, общественный деятель Александр Терен (Будько) ответил на некоторые вопросы подписчиков о проекте. В них он в частности упомянул и своих родителей.

Соответствующие сториз появились в его Instagram.

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В съемках телепроекта приняли участие родители защитника Украины. Терена поинтересовались, хотели ли они появляться на площадке. На что Александр с юмором ответил, мол, создатели шоу угрожали им.

Родители Терена
Родители Александра Терена. Скриншот: Instagram/tsvit_terenu

На этом Терен не поставил юмор на стоп. На вопрос, почему он согласился участвовать в новом сезоне, ответил просто — там кормили. А также опубликовал фото, на котором показал выражение своего лица, когда у него в очередной раз спрашивают про телепроект.

Терен Холостяк
Александр Терен шутит о шоу "Холостяк". Скриншоты: Instagram/tsvit_terenu

Знаменитостью Терен себя не считает. Кроме смешных сообщений, защитник Украины ответил серьезно на некоторые вопросы. Так, в частности, у Александра поинтересовались: чего ему хотелось бы сейчас.

"Ехать вдоль побережья Одессы, в которой полно людей, радующихся жизни. Раздается украинская музыка, все улыбаются, потому что жизнь бурлит. Война завершилась. Но для этого надо делать что-то всем нам", — отметил Терен.

Напомним, ранее мы писали, что Александру Терену нахамили в госучреждении в Киеве. Также мы рассказывали, что жена бывшего участника шоу "Холостяк" хореографа Максима Чмерковского восхищала кадрами с двухмесячным сыном.

шоу Холостяк соцсети телевидение украинские звезды Александр "Терен" Будько

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