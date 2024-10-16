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Известный блогер впервые рассказал о тайном романе с Анной Тринчер

16 октября 2024 15:55
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Блогер Леон впервые подтвердил роман с Анной Тринчер - подробности
Анна Тринчер и Леон. Фото: instagram.com/annatrincher_official
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Популярный блогер Леон впервые признался, что был в отношениях с певицей Анной Тринчер. Как оказалось, некоторое время пара тайно встречалась.

Об этом Леон рассказал на подкасте "Уролог+".

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Слухи о романе певицы и блогера начали ходить после клипа "Бар за баром", в котором они сыграли любовников. В видео Тринчер и Леон показали такую страсть, что у поклонников сразу закрались мысли, что между ними что-то есть.

И, как оказалось, певица и блогер какое-то время действительно были вместе. По словам блогера, роман завертелся после того, как он разошелся со своей супругой Кристиной. Сначала Анна просто поддерживала Леона на фоне развода, а потом дошло и до интимных отношений между ними.

"Я начал нормально общаться с Аней после того, как уехал из дома. Прошел период, у нас с Аней было, что мы повздорили. У нас была ссора, мы остановили наше общение на таких договоренностях. Она согласилась" , — рассказал Леон.

Анна Тринчер и Леон на съемках клипа
Анна Тринчер и Леон на съемках клипа. Фото: instagram.com/leonhub_13

Однако, как говорит блогер, исполнительница не стала держать слово и рассказала об их романе его бывшей жене.

"Для меня интим — не измена, но когда вы договорились о молчании, а кто-то звонит по телефону жене и рассказывает все, то это для меня измена. Мне это рассказала моя жена", — сказал Леон.

Леон и Анна Тринчер
Леон и Анна Тринчер. Фото: instagram.com/leonhub_13

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