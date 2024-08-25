Ice Spice зізналася, чи вживає ліки для діабетиків

Американська реп-виконавиця Ice Spice. Фото: instagram.com/icespice/

Популярна американська реп-виконавиця Ice Spice спростувала чутки про те, що вона схудла на препараті для діабетиків "Оземпік". Зірка стверджує, що працює заради тіла мрії у спортзалі.

Користувачі соцмереж залишали гнівні коментарі на її сторінці в Instagram.

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Ice Spice про своє схуднення

У мережі почали поширюватися чутки про те, що виконавиця позбавилася зайвих кілограмів завдяки препарату для діабетиків. Їх спровокували нові фото зірки, де вона позує перед камерою в обтислому комбінезоні.

Зірка накинулася на хейтерів та відповіла, що помітно схудла завдяки регулярним заняттям у тренажерному залі та правильному харчуванню. Дівчина почала ділитися із підписками своїм меню. Ice Spice харчується яйцями, грибами, оливками та помідорами черрі.

Сніданок Ice Spice. Фото: instagram.com/icespice/

"Ви що, ліниві с*ки, ніколи не чули про спортзал? Це називається спортзал, це називається здорове харчування", — різко відповіла хейтерам вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу. Також ми розповідали, що сестру американської співачки Брітні Спірс не впізнати після чуток про схуднення на пігулках для діабетиків.