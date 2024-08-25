Ice Spice призналась, употребляет ли лекарство для диабетиков

Американская рэп-исполнительница Ice Spice. Фото: instagram.com/icespice/

Популярная американская рэп-исполнительница Ice Spice опровергла слухи о том, что она похудела на препарате для диабетиков "Оземпик". Звезда утверждает, что работает ради тела мечты в спортзале.

Пользователи соцсетей оставляли гневные комментарии на ее странице в Instagram.

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Ice Spice о своем похудении

В сети начали распространяться слухи о том, что исполнительница избавилась от лишних килограммов благодаря препарату для диабетиков. Их спровоцировали новые фото звезды, где она позирует перед камерой в облегающем комбинезоне.

Звезда набросилась на хейтеров и ответила, что заметно похудела благодаря регулярным занятиям в тренажерном зале и правильном питании. Девушка начала делиться с подписчиками своим меню. Ice Spice питается яйцами, грибами, оливками и помидорами черри.

Завтрак Ice Spice. Фото: instagram.com/icespice/

"Вы что, ленивые с*ки, никогда не слышали о спортзале? Это называется спортзал, это называется здоровое питание", — резко ответила хейтерам она.

Напомним, ранее мы писали, что певица Келли Осборн пошутила о своем весе на культовом телешоу. Также мы рассказывали, что сестру американской певицы Бритни Спирс не узнать после слухов о похудении на таблетках для диабетиков.