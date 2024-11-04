Хлоя Морец здійснила камінг-аут і підтримала Камалу Гарріс — фото

Хлоя Грейс Морец. Фото: instagram.com/chloegmoretz

Голлівудська акторка Хлоя Грейс Морец здійснила публічний камінг-аут. Зірка зробила це, підтримавши кандидатку у президенти США Камалу Гарріс у передвиборчій гонці.

Відверте зізнання акторка опублікувала в Instagram.

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Хлоя Морец здійснила камінг-аут

Зірка фільму "П'ята хвиля" підтримала кандидатуру Гарріс на виборах у США та пояснила, що не просто так робить цей вибір. Як зізналася Хлоя, вона переконана, що представниця демократів може захистити права ЛГБТ+ спільноти та її, зокрема.

"Я проголосувала достроково і проголосувала за Камалу Гарріс. На цих виборах так багато поставлено на карту. Я вважаю, що уряд не має права розпоряджатися моїм тілом як жінки, і що рішення щодо мого тіла повинні прийматися лише мною та моїм лікарем. Камала Гарріс захистить це для нас. Я вірю в необхідність правового захисту, який захищає ЛГБТК+ спільноту, як лесбійка. Ми потребуємо захисту в цій країні та доступу до медичної допомоги, якої ми потребуємо і на яку заслуговуємо", — висловилася Морец.

Зазначимо, що тривалий час Хлоя перебувала у стосунках із сином Вікторії та Девіда Бекхемів — Брукліном. Після розставання пари у 2018 році, стали ходити чутки, що акторка зустрічається із моделлю Кейт Гаррісон.

Хлоя Морец та Кейт Гаррісон. Фото: instagram.com/chloegmoretz

Нагадаємо, кандидатуру демократки на виборах у США підтримали й інші зірки. Актори "Месників" в оригінальний спосіб закликали голосувати за Камалу Гарріс.

Також свій голос за Камалу Гарріс віддала Дженніфер Лопес.