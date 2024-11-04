Хлоя Морец совершила каминг-аут и поддержала Камалу Харрис — фото

Хлоя Грейс Морец. Фото: instagram.com/chloegmoretz

Голливудская актриса Хлоя Грейс Морец совершила публичный каминг-аут. Звезда сделала это, поддержав кандидата в президенты США Камала Харрис в предвыборной гонке.

Откровенное признание актриса опубликовала в Instagram.

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Хлоя Морец совершила каминг-аут

Звезда фильма "Пятая волна" поддержала кандидатуру Гаррис на выборах в США и объяснила, что не так делает этот выбор. Как призналась Хлоя, она убеждена, что представитель демократов может защитить права ЛГБТ+ сообщества и его, в частности.

"Я проголосовала досрочно и проголосовала за Камалу Харрис. На этих выборах так много поставлено на карту. Я считаю, что правительство не имеет права распоряжаться моим телом как женщины, и что решения относительно моего тела должны приниматься только мной и моим врачом. Камала Харрис защитит это для нас. Я верю в необходимость правовой защиты, которая защищает ЛГБТК+ сообщество, как лесбиянка. Мы нуждаемся в защите в этой стране и доступе к медицинской помощи, в которой мы нуждаемся и которую заслуживаем", — высказалась Морец.

Отметим, что долгое время Хлоя была в отношениях с сыном Виктории и Дэвида Бекхэмов — Бруклином. После расставания пары в 2018 году стали ходить слухи, что актриса встречается с моделью Кейт Харрисон.

Хлоя Морец и Кейт Харрисон. Фото: instagram.com/chloegmoretz

Напомним, кандидатуру демократки на выборах в США поддержали другие звезды. Актеры "Мстителей" оригинальным способом призывали голосовать за Камалу Харрис.

Также свой голос за Камалу Харрис отдала Дженнифер Лопес.