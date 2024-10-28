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Відома дизайнерка показала свій розкішний будинок під Києвом

28 жовтня 2024 14:10
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Катя Сільченко показала свій розкішний заміський будинок - фото
Катя Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Дизайнерка Катя Сільченко нещодавно завершила ремонт у своєму заміському будинку під Києвом. Власниця бренду The COAT вже переїхала до нової оселі та показала її шанувальникам. 

Світлинами розкішного будинку зірка поділилася в Instagram

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Катя Сільченко показала свій заміський будинок

Як зізналася Катя, вони з її нареченим, режисером Сергіє Неклевою, не планувати проводити екскурсію по своєму омріяному житлу. Однак через велику кількість запитів від шанувальників зірка все ж таки наважилася поділитися особистим. 

"Ми довго вагались, чи відкривати двері будинку і робити фото, бо це щось таке, достатньо інтимне, наше. Але в якийсь момент кількість запитів: "Катя, побачила на сторіз трішки підлоги, підкажіть з чого вона...", "А хто Вам робив кухню…", "Де ви замовляли ті стільці...", "З чого стіни…", "Катю, ну покажіть вже, бо хочеться побачити новітні естетичні рішення для ремонтів, бо сама надихнулась Вами і починаю ремонт". Ось так ми наважились на зйомку", — поділилася дизайнерка.

Дизайнерка Катя Сільченко
Дизайнерка Катя Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Катя та Сергій відновили ремонт у будинку 2022 року просто під час війни. Пара вирішила не відкладати життя на потім та все ж таки здійснити свою мрію.

"Порадились з Сергієм і відновили ремонт у 2022 році влітку і всі хто знав про це ,були дійсно здивовані, але вже не хотілось відкладати ,навіть рік, життя на потім! Це, звісно, про велику віру в країну і що все в нас буде добре", — розповіла дизайнерка.

Катя Сільченко показала свій будинок
Катя Сільченко показала свій будинок. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Під час ремонту пара віддавала перевагу українським дизайнерам та виробникам. При створенні дизайну в Каты також були особливі вимоги.

"Цей будинок виготовлений на 90% з усього українського і українцями , цим ми маємо пишатися ,бо ви ж пам'ятаєте як раніше, ми мріяли про іноземне. Я не маю змоги часто подорожувати, бо постійна задіяна на роботі у створенні нових колекції, тому я вирішила привнести ті деталі, фактури і кольори в оселю, які будуть створювати атмосферу тієї намріяної подорожі", — поділилася зірка.

Спальня в будинку Каті Сільченко
Спальня в будинку Каті Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

У оселі зірки переважають спокійні пастельні та натуральні відтінки, які вміло обіграні за допомогою дизайнерського декору та вишуканих меблів. У кожній кімнаті є величезні вікна, які наповнюють дім природним світлом.

Дитяча в будинку Каті Сільченко
Дитяча в будинку Каті Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

При вході у будинок є широкий коридор, який веде до сходів на другий поверх. У вхідній зоні розташувалася незвична масивна тумба з дерева, а стелю прикрашає розкішна люстра.

Передпокій в будинку Каті Сільченко
Передпокій в будинку Каті Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Приймати гостей зіркова родина зможе у світлій вітальні із великим диваном та каміном, який додає затишку. 

Вітальня в будинку Каті Сільченко
Вітальня в будинку Каті Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

На кухні в дизайнерки розташувався великий масивний стіл, а також буфет із посудом. 

Кухня в будинку Каті Сільченко
Кухня в будинку Каті Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko
Катя Сільченко на своїй кухні
Катя Сільченко на своїй кухні. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Ванна кімната теж у баченні Сільченко теж має особливу родзинку. Окрім душової кабіни, посеред кімнати стоїть біла ванна, над якою висить елегантна велика люстра.

Ванна у будинку Каті Сільченко
Ванна у будинку Каті Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Також чимало уваги Катя приділила своєму кабінету, де розташувала великі шафи для книг та зручну отоманку.

Кабінет Каті Сільченко
Кабінет Каті Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Кожну кімнату Катя разом із командою дизайнерів обіграла не лише різноманітним цікавим декором, а й живими рослинами. 

Особливими місцем у будинку стала величезна тераса з натурального дерева. На ній родина зможе проводити час за великим обіднім столом, а також відпочивати біля каміну.

Тераса у будинку Каті Сільченко
Тераса у будинку Каті Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko
Тераса у заміському будинку Сільченко
Тераса у заміському будинку Сільченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Раніше у мережі показали розкішний маєток Девіда та Вікторії Бекхем у Маямі.

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ремонт українські зірки Катя Сильченко будинок Дизайн

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