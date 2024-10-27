Будинок Меттью Перрі був проданий за майже 9 мільйонів доларів

Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4

Будинок у Лос-Анджелесі, де минулого року помер зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі, було продано. Нова власниця придбала нерухомість за 8,55 мільйонів доларів.

Про це пише The New York Times.

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Новою власницею будинку з чотирма спальнями та ванними кімнатами стала Аніта Верма-Лалліан, девелопер і кінопродюсер з міста Скоттсдейл, штат Арізона.

Вона придбала будинок як інвестиційну нерухомість, заплатила 8,55 мільйонів доларів через траст. Її інтереси представляла Брук Елліотт Лаурінкус з Christie's International Real Estate Південної Каліфорнії.

Маєток Меттью Перрі. Фото: BackGrid

Покійний актор придбав цей маєток через трастовий фонд за 6 мільйонів доларів у 2020 році. Перрі зробив капітальний ремонт. Зірка задекорував свій будинок в стилі Бетмена, в тому числі червоним світлодіодним сигналом кажана на дні басейну.

Раніше ми розповідали, що трагедія з Меттью Перрі вивела поліцію на підпільний світ наркоторгівлі. А раніше ми писали, Дженніфер Еністон показала листування з Меттью Перрі.