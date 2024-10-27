Будинок Меттью Перрі був проданий за майже 9 мільйонів доларів

Будинок, де помер Меттью Перрі, продали за космічну суму
Будинок у Лос-Анджелесі, де минулого року помер зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі, було продано. Нова власниця придбала нерухомість за 8,55 мільйонів доларів.
Про це пише The New York Times.
Хто придбав будинок Меттью Перрі
Новою власницею будинку з чотирма спальнями та ванними кімнатами стала Аніта Верма-Лалліан, девелопер і кінопродюсер з міста Скоттсдейл, штат Арізона.
Вона придбала будинок як інвестиційну нерухомість, заплатила 8,55 мільйонів доларів через траст. Її інтереси представляла Брук Елліотт Лаурінкус з Christie's International Real Estate Південної Каліфорнії.
Покійний актор придбав цей маєток через трастовий фонд за 6 мільйонів доларів у 2020 році. Перрі зробив капітальний ремонт. Зірка задекорував свій будинок в стилі Бетмена, в тому числі червоним світлодіодним сигналом кажана на дні басейну.
Раніше ми розповідали, що трагедія з Меттью Перрі вивела поліцію на підпільний світ наркоторгівлі. А раніше ми писали, Дженніфер Еністон показала листування з Меттью Перрі.
Читайте Новини.LIVE!