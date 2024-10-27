Дом Мэттью Перри был продан почти за 9 миллионов долларов

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4

Дом в Лос-Анджелесе, где в прошлом году скончался звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри, был продан. Новая владелица приобрела недвижимость за 8,55 миллиона долларов.

Об этом пишет The New York Times.

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Новой владелицей дома с четырьмя спальнями и ванными комнатами стала Анита Верма-Лаллиан, девелопер и кинопродюсер из города Скоттсдейл, Аризона.

Она приобрела дом как инвестиционную недвижимость, заплатила 8,55 миллиона долларов через траст. Ее интересы представляла Брук Эллиотт Лауринкус из Christie's International Real Estate Южной Калифорнии.

Имение Мэттью Перри. Фото: BackGrid

Покойный актер приобрел это имение через трастовый фонд за 6 миллионов долларов в 2020 году. Перри сделал капитальный ремонт. Звезда задекорировала свой дом в стиле Бэтмена, в том числе красным светодиодным сигналом летучей мыши на дне бассейна.

Ранее мы рассказывали, что трагедия с Мэттью Перри вывела полицию в подпольный мир наркоторговли. А раньше мы писали, Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри.