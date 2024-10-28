Катя Сильченко показала свой роскошный загородный дом — фото

Катя Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Дизайнер Катя Сильченко недавно завершила ремонт в своем загородном доме под Киевом. Владелица бренда The COAT уже переехала в новый дом и показала его поклонникам.

Фотографиями роскошного дома звезда поделилась в Instagram.

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Как призналась Катя, они с ее женихом, режиссером Сергеем Неклевой, не планируют проводить экскурсию по своему мечтательному жилью. Однако из-за обилия запросов от поклонников звезда все же решилась поделиться личным.

"Мы долго колебались, открывать ли двери дома и делать фото, потому что это что-то такое, достаточно интимное, наше. Но в какой-то момент количество запросов: "Катя, увидела на сториз немного пола, подскажите из чего он...", "А кто Вам делал кухню...", "Где вы заказывали те стулья...", "Из чего стены...", "Катя, ну покажите уже, потому что хочется увидеть новейшие эстетические решения для ремонтов, потому что сама вдохновилась Вами и начинаю ремонт". Вот так мы решились на съемку", — поделилась дизайнер.

Дизайнер Катя Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Катя и Сергей возобновили ремонт в доме 2022 прямо во время войны. Пара решила не откладывать жизнь на потом и все же осуществить свою мечту.

"Посоветовались с Сергеем и возобновили ремонт в 2022 году летом и все кто знал об этом, были действительно удивлены, но уже не хотелось откладывать, даже год, жизнь на потом! Это, конечно, о большой вере в страну и что все у нас будет хорошо", — рассказала дизайнер.

Катя Сильченко показала свое здание. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Во время ремонта пара предпочитала украинских дизайнеров и производителей. При создании дизайна у Каты также были особые требования.

"Этот дом изготовлен на 90% из всего украинского и украинцами, этим мы должны гордиться, потому что вы же помните как раньше, мы мечтали об иностранном. Я не имею возможности часто путешествовать, потому что постоянно задействована на работе в создании новых коллекции, поэтому я решила привнести те детали, фактуры и цвета в дом, которые будут создавать атмосферу того желанного путешествия", — поделилась звезда.

Спальня в доме Кати Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

В доме звезды преобладают спокойные пастельные и натуральные оттенки, умело обыгранные с помощью дизайнерского декора и изысканной мебели. В каждой комнате есть огромные окна, наполняющие дом естественным светом.

Детская в доме Кати Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

При входе в дом есть широкий коридор, ведущий к лестнице на второй этаж. Во входной зоне расположилась необычная массивная тумба из дерева, а потолок украшает роскошная люстра.

Прихожая в доме Кати Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Принимать гостей звездная семья сможет в светлой гостиной с большим диваном и камином, придающим уют.

Гостиная в доме Кати Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

На кухне у дизайнера расположился большой массивный стол, а также буфет с посудой.

Кухня в доме Кати Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Катя Сильченко на своей кухне. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Ванная комната тоже в видении Сильченко тоже имеет особую изюминку. Кроме душевой кабины, посреди комнаты стоит белая ванна, над которой висит изящная большая люстра.

Ванная в доме Кати Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Также немало внимания Катя уделила своему кабинету, где разместила большие шкафы для книг и удобную оттоманку.

Кабинет Кати Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Каждую комнату Катя вместе с командой дизайнеров обыграла не только интересным декором, но и живыми растениями.

Особым местом в доме стала огромная терраса из натурального дерева. На ней семья сможет проводить время за большим обеденным столом, а также отдыхать у камина.

Терраса в доме Кати Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

Терраса в загородном доме Сильченко. Фото: instagram.com/katyasilchenko

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