Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія облаштовуються в США. Зіркова родина придбала розкішний маєток у Маямі.

Подробицями переїзду сім'ї поділилося видання Page Six.

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Днями зіркове подружжя придбало елітну нерухомість на узбережжі океану. Девід та Вікторія обрали розкішний маєток на Норт-Бей-Роуд у Маямі.

Будинок у 1326 кв. м має дев'ять спалень, дев'ять санвузлів та чотири ванні кімнати. Окрім того, тепер Бекхеми можуть насолодитися відпочинком у власному спа, а також провести час в тренажерній залі або в кінотеатрі, не виходячи з дому.

Також у маєтку є власний вихід до води — прибережна зона у 11,5 кв. м з власним пірсом та місцем для яхти.

"Ми створили цей будинок у стилі тропічного модерну з вишуканого поєднання матеріалів, включаючи деревину іпе, мармур перлато, темно-бронзові двері та віконні рами, а також металеві акценти. Він також демонструє непереривний і надихаючий зв'язок з водою. З трьох спалень, включаючи основну кімнату, відкривається чудовий краєвид на затоку Біскейн — і майже з кожної кімнати в будинку видно дзеркальні ставки або басейн", — розповів директор компанії, яка займалася будівництвом.

Як розповідають інсайдери, будинок одразу припав до душі зірковій парі, тож вони не довго вагалися над покупкою. Тим паче, що у маєтку із легкістю зможуть розміститися усі четверо дітей подружжя та їхні пари.

Нагадаємо, днями молодший син Бекхемів привітав з днем народження свою кохану, яка старша за нього на 10 років.

Також ми писали, що Бекхеми обурилися поведінкою принца Гаррі та Меган Маркл.