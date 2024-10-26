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З кінотеатром і спа — Бекхеми придбали розкішний маєток у Маямі

26 жовтня 2024 16:23
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Бекхеми придбали розкішний будинок в Маямі за 80 млн доларів — відео
Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: instagram.com/victoriabeckham
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія облаштовуються в США. Зіркова родина придбала розкішний маєток у Маямі. 

Подробицями переїзду сім'ї поділилося видання Page Six.

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Бекхеми придбали маєток у Маямі за 80 млн доларів

Днями зіркове подружжя придбало елітну нерухомість на узбережжі океану. Девід та Вікторія обрали розкішний маєток на Норт-Бей-Роуд у Маямі. 

Будинок у 1326 кв. м має дев'ять спалень, дев'ять санвузлів та чотири ванні кімнати. Окрім того, тепер Бекхеми можуть насолодитися відпочинком у власному спа, а також провести час в тренажерній залі або в кінотеатрі, не виходячи з дому. 

Також у маєтку є власний вихід до води — прибережна зона у 11,5 кв. м з власним пірсом та місцем для яхти.

"Ми створили цей будинок у стилі тропічного модерну з вишуканого поєднання матеріалів, включаючи деревину іпе, мармур перлато, темно-бронзові двері та віконні рами, а також металеві акценти. Він також демонструє непереривний і надихаючий зв'язок з водою. З трьох спалень, включаючи основну кімнату, відкривається чудовий краєвид на затоку Біскейн — і майже з кожної кімнати в будинку видно дзеркальні ставки або басейн", — розповів директор компанії, яка займалася будівництвом.

Як розповідають інсайдери, будинок одразу припав до душі зірковій парі, тож вони не довго вагалися над покупкою. Тим паче, що у маєтку із легкістю зможуть розміститися усі четверо дітей подружжя та їхні пари.

Нагадаємо, днями молодший син Бекхемів привітав з днем народження свою кохану, яка старша за нього на 10 років.

Також ми писали, що Бекхеми обурилися поведінкою принца Гаррі та Меган Маркл.

Девід Бекхем Вікторія Бекхем закордонні зірки зіркова пара будинок

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17:22 Військових КНДР перекинуть на Курщину для контрнаступу — NYT

17:07 У Польщі затримали диверсантів, які готували вибухи

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

17:06 У ЗСУ показали відео знищення російської системи РЕБ під Харковом

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