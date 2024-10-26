З кінотеатром і спа — Бекхеми придбали розкішний маєток у Маямі
Футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія облаштовуються в США. Зіркова родина придбала розкішний маєток у Маямі.
Подробицями переїзду сім'ї поділилося видання Page Six.
Бекхеми придбали маєток у Маямі за 80 млн доларів
Днями зіркове подружжя придбало елітну нерухомість на узбережжі океану. Девід та Вікторія обрали розкішний маєток на Норт-Бей-Роуд у Маямі.
Будинок у 1326 кв. м має дев'ять спалень, дев'ять санвузлів та чотири ванні кімнати. Окрім того, тепер Бекхеми можуть насолодитися відпочинком у власному спа, а також провести час в тренажерній залі або в кінотеатрі, не виходячи з дому.
Також у маєтку є власний вихід до води — прибережна зона у 11,5 кв. м з власним пірсом та місцем для яхти.
"Ми створили цей будинок у стилі тропічного модерну з вишуканого поєднання матеріалів, включаючи деревину іпе, мармур перлато, темно-бронзові двері та віконні рами, а також металеві акценти. Він також демонструє непереривний і надихаючий зв'язок з водою. З трьох спалень, включаючи основну кімнату, відкривається чудовий краєвид на затоку Біскейн — і майже з кожної кімнати в будинку видно дзеркальні ставки або басейн", — розповів директор компанії, яка займалася будівництвом.
Як розповідають інсайдери, будинок одразу припав до душі зірковій парі, тож вони не довго вагалися над покупкою. Тим паче, що у маєтку із легкістю зможуть розміститися усі четверо дітей подружжя та їхні пари.
Нагадаємо, днями молодший син Бекхемів привітав з днем народження свою кохану, яка старша за нього на 10 років.
Також ми писали, що Бекхеми обурилися поведінкою принца Гаррі та Меган Маркл.
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