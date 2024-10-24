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Відома блогерка відреагувала на скандальний поцілунок Соловій

24 жовтня 2024 20:55
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Емма Антонюк розкритикувала Христину Соловій через поцілунок з дитиною
Співачка Христина Соловій та блогерка Емма Антонюк. Скриншот: YouTube/emma.hardtalk
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

Напередодні співачка Христина Соловій відіграла концерт у Львові. Втім він обернувся скандалом у мережі. Все через поцілунок артистки з маленьким хлопчиком. На це відреагувала блогерка Емма Антонюк. 

Відповідна сторіз з’явилася в її Instagram

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Емма Антонюк про витівку Христини Соловій

Під час концерту артистки на сцену вийшов хлопчик. Соловій була в короткій сукні, проте сіла на підлогу. Артистка підставила свою щоку, аби дитина поцілувала її. Але коли хлопчик нахилився зробити це, Христина розвернулась і підставила свої губи. 

У лаконічному підписі до відео, яке обурило багатьох користувачів соцмереж, Соловій згадала блогерку Емму Антонюк. Співачка жартівливо попросила не показувати це інфлюєнсерці. Втім та не тільки переглянула відео, але й залишила коментар у сторіз. 

"Насправді тема сексуалізації підліток, лолітства, німфетства — трохи про інше. Господи, як же це не смішно, Христино. Страшно і не смішно", — заявила Емма. 

Антонюк про Соловій
Реакція Емми Антонюк на витівку Христини Соловій. Фото: Instagram/emmocean

Раніше між Антонюк та Соловій виникла суперечка щодо образу артистки, який часто порівнюють з німфеткою. Також знаменитості не знайшли порозуміння щодо скандального роману "Лоліта" письменника Володимира Набокова. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мережу облетіло відео, на якому американський репер P. Diddy натякає на свою вину у злочинах. Також ми розповідали, що син зрадниці, російської співачки українського походження Таїсії Повалій прокоментував конфіскацію її майна в Україні.

концерт Христина Соловій українські зірки скандал Емма Антонюк діти

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