Эмма Антонюк раскритиковала Кристину Соловий из-за поцелуя с ребенком

Певица Кристина Соловий и блогер Эмма Антонюк. Скриншот: YouTube/emma.hardtalk

Накануне певица Кристина Соловий отыграла концерт во Львове. Впрочем, он обернулся скандалом в сети. Все из-за поцелуя артистки с маленьким мальчиком. На это отреагировала блогер Эмма Антонюк.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Во время концерта артистки на сцену вышел мальчик. Соловий была в коротком платье, тем не менее села на пол. Артистка подставила свою щеку, чтобы ребенок поцеловал ее. Но когда мальчик наклонился сделать это, Кристина развернулась и подставила свои губы.

В лаконичной подписи к видео, которое возмутило многих пользователей соцсетей, Соловий упомянула блогера Эмму Антонюк. Певица шутливо попросила не показывать это инфлюенсеру. Впрочем, та не только просмотрела видео, но и оставила комментарий в сториз.

"На самом деле, тема сексуализации подростков, лолитства, нимфетства — немного о другом. Господи, как же это не смешно, Кристина. Страшно и не смешно", — заявила Эмма.

Реакция Эммы Антонюк на проделку Кристины Соловий. Фото: Instagram/emmocean

Ранее между Антонюк и Соловий возник спор из-за образа артистки, который часто сравнивают с нимфеткой. Также знаменитости не нашли понимания из-за скандального романа "Лолита" писателя Владимира Набокова.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сеть облетело видео, на котором американский рэпер P. Diddy намекает на свою вину в преступлениях. Также мы рассказывали, что сын предательницы, российской певицы украинского происхождения Таисии Повалий, прокомментировал конфискацию ее имущества в Украине.