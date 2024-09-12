Виконавиця Коко Джонс приміряла сукню від Lever Couture

Американська виконавиця Коко Джонс. Фото: instagram.com/COCOJONES/

Американська виконавиця Коко Джонс вийшла на червону доріжку церемонії MTV VMA 2024 у розкішній сукні від української дизайнерки Лесі Верлінг’єрі. У 2022 році співачка Тіна Кароль прикрасила популярний глянець у цьому ж вбранні.

Фото із відміткою бренду вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Коко Джонс у сукні українки Лесі Верлінг’єрі

Зірка позувала на престижній музичній премії у сукні від бренду Lever Couture, який заснувала одеситка Леся Верлінг’єрі.

Коко Джонс у сукні від Lever Couture. Фото: Reuters

Коко Джонс на MTV VMA 2024. Фото: Reuters

У 2022 році у такій самій сукні прикрасила обкладинку популярного українського глянцю Vogue Тіна Кароль. Вбрання по-різному виглядає на світлій та темній шкірі.

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Співачка Тіна Кароль в сукні від Lever Couture. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Нагадаємо, акторка Дженна Ортега показалася на прем'єрі "Бітлджус 2" у каблучці від українського бренду. А також зірка "Емілі в Парижі" з'явилась на прем'єрі нового сезону у блискучій сукні від українського бренду.