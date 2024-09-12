Исполнительница Коко Джонс примерила платье от Lever Couture

Известная американская рэперша позировала на красной дорожке MTV VMA в платье украинского бренда
Американская исполнительница Коко Джонс вышла на красную дорожку церемонии MTV VMA 2024 в роскошном платье от украинского дизайнера Леси Верлингьери. В 2022 году певица Тина Кароль украсила популярный глянец в этом же наряде.
Фото с отметкой бренда она опубликовала на своей странице в Instagram.
Коко Джонс в платье украинки Леси Верлингьери
Звезда позировала на престижной музыкальной премии в платье от бренда Lever Couture, который основала одесситка Леся Верлингьери.
В 2022 году в таком же платье украсила обложку популярного украинского глянца Vogue Тина Кароль. Наряды по-разному смотрятся на светлой и темной коже.
Напомним, актриса Дженна Ортега показалась на премьере "Битлджус 2" в кольце от украинского бренда. А также звезда "Эмили в Париже" появилась на премьере нового сезона в блестящем платье от украинского бренда.
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