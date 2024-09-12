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Известная американская рэперша позировала на красной дорожке MTV VMA в платье украинского бренда

12 сентября 2024 14:54
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Исполнительница Коко Джонс примерила платье от Lever Couture
Американская исполнительница Коко Джонс. Фото: instagram.com/COCOJONES/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Американская исполнительница Коко Джонс вышла на красную дорожку церемонии MTV VMA 2024 в роскошном платье от украинского дизайнера Леси Верлингьери. В 2022 году певица Тина Кароль украсила популярный глянец в этом же наряде.

Фото с отметкой бренда она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Коко Джонс в платье украинки Леси Верлингьери

Звезда позировала на престижной музыкальной премии в платье от бренда Lever Couture, который основала одесситка Леся Верлингьери.

Известная американская реперша позировала на красной дорожке MTV VMA в платье украинского бренда - фото 1
Коко Джонс в платье от Lever Couture. Фото: Reuters
Известная американская реперша позировала на красной дорожке MTV VMA в платье украинского бренда - фото 2
Коко Джонс на MTV VMA 2024. Фото: Reuters

В 2022 году в таком же платье украсила обложку популярного украинского глянца Vogue Тина Кароль. Наряды по-разному смотрятся на светлой и темной коже.

Известная американская реперша позировала на красной дорожке MTV VMA в платье украинского бренда - фото 3
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Известная американская реперша позировала на красной дорожке MTV VMA в платье украинского бренда - фото 4
Певица Тина Кароль в платье от Lever Couture. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Напомним, актриса Дженна Ортега показалась на премьере "Битлджус 2" в кольце от украинского бренда. А также звезда "Эмили в Париже" появилась на премьере нового сезона в блестящем платье от украинского бренда.

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