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Орландо Блум вручив своїй коханій Кеті Перрі нагороду на MTV VMA

12 вересня 2024 09:56
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кеті Перрі стала лауреаткою премії Майкла Джексона Video Vanguard на VMA 2024
Співачка Кеті Перрі та Орландо Блум. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Кеті Перрі стала лауреаткою премії Майкла Джексона Video Vanguard на MTV VMA 2024. Нагороду зірці на сцені престижної музичної премії вручив її коханий, актор Орландо Блум.

Про це пише Deadline.

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Орландо Блум вручив престижну нагороду після того, як артистка виконала на сцені MTV Video Music Awards свої найвідоміші хіти.

"Я знаю її як матір, як партнера, який приносить любов і радість у нашу родину. У моменти, коли ми найбільше цього потребували, її музика і дивовижний світ, який вона створює, приносили відчуття радості і сміху, надихаючи покоління людей з усього світу. Вона любить всім серцем, і це непереборно. Я бачу її скрізь у нашому домі, в її любові до своєї роботи, але особливо в її любові до своїх шанувальників. Вітаю з цією честю, крихітко, я так тобою пишаюся!" — звернувся до Кетті Блум.

Артистка в руках із нагородою подякувала своїм рідним та команді, які допомагають їй досягати творчих висот.

Орландо Блум вручив своїй коханій Кеті Перрі нагороду на MTV VMA - фото 1
Співачка Кеті Перрі та Орландо Блум на сцені MTV VMA 2024. Фото: Reuters
Орландо Блум вручив своїй коханій Кеті Перрі нагороду на MTV VMA - фото 2
Орландо Блум вручив Кеті Перрі нагороду Video Vanguard. Фото: Reuters

"Робіть все можливе, щоб залишатися вірними собі та своєму мистецтву. Вимкніть соціальні мережі, бережіть своє психічне здоров'я, робіть паузи й робіть те, для чого ви були народжені", — звернулась Перрі до шанувальників.

Нагадаємо, співачка ледь не загубила купальник під час відпочинку. А раніше ми писали про відверті зйомки кліпу Кеті Перрі з красунчиком-моделлю.

Кеті Перрі Орландо Блум нагорода закордонні зірки

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