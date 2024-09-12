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Орландо Блум вручил своей любимой Кэти Перри награду на MTV VMA

12 сентября 2024 09:56
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кэти Перри стала лауреаткой премии Майкла Джексона Video Vanguard на VMA 2024
Певица Кэти Перри и Орландо Блум. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Кэти Перри стала лауреаткой премии Майкла Джексона Video Vanguard на MTV VMA 2024. Награду звезде на сцене престижной музыкальной премии вручил ее любимый, актер Орландо Блум.

Об этом пишет Deadline.

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Орландо Блум вручил престижную награду после того, как артистка исполнила на сцене MTV Video Music Awards свои самые известные хиты.

"Я знаю ее как мать, как партнера, который приносит любовь и радость в нашу семью. В моменты, когда мы больше всего в этом нуждались, ее музыка и удивительный мир, который она создает, приносили ощущение радости и смеха, вдохновляя поколения людей со всего мира. Она любит всем сердцем, и это непреодолимо. Я вижу ее везде в нашем доме, в ее любви к своей работе, но особенно в ее любви к своим поклонникам. Поздравляю с этой честью, крошка, я так тобой горжусь!" — обратился к Кэти Блум.

Артистка в руках с наградой поблагодарила своих родных и команду, которые помогают ей достигать творческих высот.

Орландо Блум вручил своей любимой Кэти Перри награду на MTV VMA - фото 1
Певица Кэти Перри и Орландо Блум на сцене MTV VMA 2024. Фото: Reuters
Орландо Блум вручил своей любимой Кэти Перри награду на MTV VMA - фото 2
Орландо Блум вручил Кэти Перри награду Video Vanguard. Фото: Reuters

"Делайте все возможное, чтобы оставаться верными себе и своему искусству. Выключите социальные сети, берегите свое психическое здоровье, делайте паузы и делайте то, для чего вы были рождены", — обратилась Перри к поклонникам.

Напомним, певица чуть не потеряла купальник во время отдыха. А раньше мы писали об откровенных съемках клипа Кэти Перри с красавчиком-моделью.

Кэти Перри Орландо Блум награда зарубежные звезды

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