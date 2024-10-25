Любава Грєшнова розповіла про свою дієту

Українська акторка Любава Грєшнова. Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Відома українська акторка Любава Грєшнова зізналася шанувальникам про те, як їй вдалося схуднути після пологів. На початку 2017 року зірка важила 95 кілограмів і думала, що вже ніколи не зможе повернутися до зйомок у кіно.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Viva.

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Зірка зізналася, що за період вагітності набрала кілограмів і не вірила у те, що з такою фігурою зможе повернутися у кіно.

"Це був страшний період, коли я була впевнена, що більше не повернуся до акторської професії. Після пологів я важила 95 кг, і я майже не мала шансів скинути вагу", — розповіла вона.

Артистка дуже переживала через зайву вагу і перепробувала велику кількість дієт, на яких зривалася. Згодом зірка знайшла свого тренера та завдяки раціону із простих продуктів за 7 місяців схудла з 95 до 55 кілограмів. Вона поділилася із шанувальниками своїм меню.

"Обовʼязковий здоровий сніданок — каша або білок, вдень — салат, каша, білок, на вечерю — салат та білок. Це найпростіша схема, за якою харчуються всі спортсмени, з легкими перекусами і без голодувань. Перед сном, якщо я була голодна, завжди їла огірки, відварені яйця або омлет та салат", — розповіла Грєшнова.

Зірка надає перевагу простим та недорогим продуктам, а ось до модних ягід годжі та насіння чіа ставиться з іронією.

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