Любава Грєшнова розповіла про свою дієту

Відома акторка зізналася, як їй вдалося схуднути на 30 кг
Відома українська акторка Любава Грєшнова зізналася шанувальникам про те, як їй вдалося схуднути після пологів. На початку 2017 року зірка важила 95 кілограмів і думала, що вже ніколи не зможе повернутися до зйомок у кіно.
Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Viva.
Любава Грєшнова про те, як позбавилася зайвої ваги
Зірка зізналася, що за період вагітності набрала кілограмів і не вірила у те, що з такою фігурою зможе повернутися у кіно.
"Це був страшний період, коли я була впевнена, що більше не повернуся до акторської професії. Після пологів я важила 95 кг, і я майже не мала шансів скинути вагу", — розповіла вона.
Артистка дуже переживала через зайву вагу і перепробувала велику кількість дієт, на яких зривалася. Згодом зірка знайшла свого тренера та завдяки раціону із простих продуктів за 7 місяців схудла з 95 до 55 кілограмів. Вона поділилася із шанувальниками своїм меню.
"Обовʼязковий здоровий сніданок — каша або білок, вдень — салат, каша, білок, на вечерю — салат та білок. Це найпростіша схема, за якою харчуються всі спортсмени, з легкими перекусами і без голодувань. Перед сном, якщо я була голодна, завжди їла огірки, відварені яйця або омлет та салат", — розповіла Грєшнова.
Зірка надає перевагу простим та недорогим продуктам, а ось до модних ягід годжі та насіння чіа ставиться з іронією.
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