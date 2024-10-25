Любава Грешнова рассказала о своей диете

Украинская актриса Любава Грешнова. Фото: instagram.com/lubavagreshnova

Известная украинская актриса Любава Грешнова призналась поклонникам в том, как ей удалось похудеть после родов. В начале 2017 года звезда весила 95 килограммов и думала, что уже никогда не сможет вернуться к съемкам в кино.

Об этом она рассказала в интервью журналу Viva.

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Звезда призналась, что за период беременности набрала килограммы и не верила в то, что с такой фигурой сможет вернуться в кино.

"Это был страшный период, когда я была уверена, что больше не вернусь к актерской профессии. После родов я весила 95 кг, и у меня почти не было шансов сбросить вес", — рассказала она.

Артистка очень переживала из-за лишнего веса и перепробовала большое количество диет, на которых срывалась. Впоследствии звезда нашла своего тренера и благодаря рациону простых продуктов за 7 месяцев похудела с 95 до 55 килограммов. Она поделилась с поклонниками своим меню.

"Обязателен здоровый завтрак — каша или белок, днем – салат, каша, белок, на ужин — салат и белок. Это самая простая схема, по которой питаются все спортсмены, с легкими перекусами и без голоданий. Перед сном, если я была голодна, всегда ела огурцы, отварные яйца или омлет и салат", — рассказала Грешнова.

Звезда предпочитает простые и недорогие продукты, а вот к модным ягодам годжи и семенам чиа относится с иронией.

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