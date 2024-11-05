Вибори у США — як голосували американські зірки

Реперка Lizzo. Фото: Instagram/lizzobeeating

У США у вівторок, 5 листопада, стартували президентські вибори. Деякі американські знаменитості вже виконали громадянський обов'язок і віддали свій голос за майбутнього президента.

Редакція Новини.LIVE покаже, як голосували відомі зірки.

Читайте також:

Президентські вибори у США

Співачка Біллі Айліш

Співачка Біллі Айліш з родиною. Фото: Instagram/billieeilish

Співачка Аріана Гранде

Аріана Гранде обрала Камалу Гарріс. Фото: Instagram/arianagrande

Акторка Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу у светрі із наліпкою "Я проголосувала". Фото: Instagram/gwynethpaltrow

Співачка Кеті Перрі

Кеті Перрі у костюмі. Фото: Instagram/katyperry

Акторка Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон з наліпкою "Я проголосувала". Фото: Instagram/jenniferaniston

Акторка Різ Візерспун

Різ Візерспун позує із наліпкою "Я проголосувала". Фото: Instagram/reesewitherspoon

Акторка Джессіка Альба

Джессіка Альба проголосувала на виборах. Фото: Instagram/jessicaalba

Нагадаємо, співачка Бейонсе на тлі скандалу з P. Diddy підтримала Гарріс на виборах. А також демократку підтримав репер Емінем.