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Вибори в США — як відомі зірки закликають громадян голосувати

5 листопада 2024 13:45
Ганна Корешкова - Редактор
Вибори у США — як голосували американські зірки
Реперка Lizzo. Фото: Instagram/lizzobeeating
Ганна Корешкова - Редактор

У США у вівторок, 5 листопада, стартували президентські вибори. Деякі американські знаменитості вже виконали громадянський обов'язок і віддали свій голос за майбутнього президента.

Редакція Новини.LIVE покаже, як голосували відомі зірки.

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Президентські вибори у США

Співачка Біллі Айліш

Вибори в США — як відомі зірки закликають громадян голосувати - фото 1
Співачка Біллі Айліш з родиною. Фото: Instagram/billieeilish

Співачка Аріана Гранде 

Вибори в США — як відомі зірки закликають громадян голосувати - фото 2
Аріана Гранде обрала Камалу Гарріс. Фото: Instagram/arianagrande

Акторка Гвінет Пелтроу 

Вибори в США — як відомі зірки закликають громадян голосувати - фото 3
Гвінет Пелтроу у светрі із наліпкою "Я проголосувала". Фото: Instagram/gwynethpaltrow

Співачка Кеті Перрі 

Вибори в США — як відомі зірки закликають громадян голосувати - фото 4
Кеті Перрі у костюмі. Фото: Instagram/katyperry

Акторка Дженніфер Еністон 

Вибори в США — як відомі зірки закликають громадян голосувати - фото 5
Дженніфер Еністон з наліпкою "Я проголосувала". Фото: Instagram/jenniferaniston

Акторка Різ Візерспун

Вибори в США — як відомі зірки закликають громадян голосувати - фото 6
Різ Візерспун позує із наліпкою "Я проголосувала". Фото: Instagram/reesewitherspoon

Акторка Джессіка Альба 

Вибори в США — як відомі зірки закликають громадян голосувати - фото 7
Джессіка Альба проголосувала на виборах. Фото: Instagram/jessicaalba

Нагадаємо, співачка Бейонсе на тлі скандалу з P. Diddy підтримала Гарріс на виборах. А також демократку підтримав репер Емінем.

вибори у США 2024 Камала Гарріс закордонні зірки Гвінет Пелтроу Кеті Перрі

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