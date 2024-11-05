Вибори у США — як голосували американські зірки

Вибори в США — як відомі зірки закликають громадян голосувати
5 листопада 2024 13:45
Реперка Lizzo. Фото: Instagram/lizzobeeating
У США у вівторок, 5 листопада, стартували президентські вибори. Деякі американські знаменитості вже виконали громадянський обов'язок і віддали свій голос за майбутнього президента.
Редакція Новини.LIVE покаже, як голосували відомі зірки.
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Співачка Біллі Айліш
Співачка Аріана Гранде
Акторка Гвінет Пелтроу
Співачка Кеті Перрі
Акторка Дженніфер Еністон
Акторка Різ Візерспун
Акторка Джессіка Альба
Нагадаємо, співачка Бейонсе на тлі скандалу з P. Diddy підтримала Гарріс на виборах. А також демократку підтримав репер Емінем.
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