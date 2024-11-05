Выборы в США — как голосовали американские звезды

Выборы в США — как известные звезды призывают граждан голосовать
5 ноября 2024 13:45
Реперка Lizzo. Фото: Instagram/lizzobeeating
В США во вторник, 5 ноября, стартовали президентские выборы. Некоторые американские знаменитости уже исполнили гражданский долг и отдали свой голос за будущего президента.
Редакция Новини.LIVE покажет, как голосовали известные звезды.
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Напомним, певица Бейонсе на фоне скандала с P. Diddy поддержала Харрис на выборах. А также демократку поддержал рэпер Эминем.
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