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Выборы в США — как известные звезды призывают граждан голосовать

5 ноября 2024 13:45
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Выборы в США — как голосовали американские звезды
Реперка Lizzo. Фото: Instagram/lizzobeeating
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

В США во вторник, 5 ноября, стартовали президентские выборы. Некоторые американские знаменитости уже исполнили гражданский долг и отдали свой голос за будущего президента.

Редакция Новини.LIVE покажет, как голосовали известные звезды.

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Президентские выборы в США

Певица Билли Айлиш

Выборы в США - как известные звезды призывают граждан голосовать - фото 1
Певица Билли Айлиш с семьей. Фото: Instagram/billieeilish

Певица Ариана Гранде

Выборы в США - как известные звезды призывают граждан голосовать - фото 2
Ариана Гранде избрала Камалу Харрис. Фото: Instagram/arianagrande

Актриса Гвинет Пэлтроу

Выборы в США - как известные звезды призывают граждан голосовать - фото 3
Гвинет Пэлтроу в свитере с наклейкой "Я проголосовала". Фото: Instagram/gwynethpaltrow

Певица Кэти Перри

Выборы в США - как известные звезды призывают граждан голосовать - фото 4
Кэти Перри в костюме. Фото: Instagram/katyperry

Актриса Дженнифер Энистон

Выборы в США - как известные звезды призывают граждан голосовать - фото 5
Дженнифер Энистон с наклейкой "Я проголосовала". Фото: Instagram/jenniferaniston

Актриса Риз Уизерспун

Выборы в США - как известные звезды призывают граждан голосовать - фото 6
Риз Уизерспун позирует с наклейкой "Я проголосовала". Фото: Instagram/reesewitherspoon

Актриса Джессика Альба

Выборы в США как известные звезды призывают граждан голосовать - фото 7
Джессика Альба проголосовала на выборах. Фото: Instagram/jessicaalba

Напомним, певица Бейонсе на фоне скандала с P. Diddy поддержала Харрис на выборах. А также демократку поддержал рэпер Эминем.

выборы в США 2024 Камала Харрис зарубежные звезды Гвинет Пэлтроу Кэти Перри

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14:59 Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму

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14:58 Умеров подтвердил боевое столкновение ВСУ с солдатами КНДР

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