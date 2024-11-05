Выборы в США — как голосовали американские звезды

Реперка Lizzo. Фото: Instagram/lizzobeeating

В США во вторник, 5 ноября, стартовали президентские выборы. Некоторые американские знаменитости уже исполнили гражданский долг и отдали свой голос за будущего президента.

Редакция Новини.LIVE покажет, как голосовали известные звезды.

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Президентские выборы в США

Певица Билли Айлиш

Певица Билли Айлиш с семьей. Фото: Instagram/billieeilish

Певица Ариана Гранде

Ариана Гранде избрала Камалу Харрис. Фото: Instagram/arianagrande

Актриса Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу в свитере с наклейкой "Я проголосовала". Фото: Instagram/gwynethpaltrow

Певица Кэти Перри

Кэти Перри в костюме. Фото: Instagram/katyperry

Актриса Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон с наклейкой "Я проголосовала". Фото: Instagram/jenniferaniston

Актриса Риз Уизерспун

Риз Уизерспун позирует с наклейкой "Я проголосовала". Фото: Instagram/reesewitherspoon

Актриса Джессика Альба

Джессика Альба проголосовала на выборах. Фото: Instagram/jessicaalba

Напомним, певица Бейонсе на фоне скандала с P. Diddy поддержала Харрис на выборах. А также демократку поддержал рэпер Эминем.