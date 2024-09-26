Анна Кошмал зі "Сватів", яка вагітна другою дитиною, не хоче робити гендер-паті

Акторка Анна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina

Напередодні зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал оголосила про другу вагітність. Акторка відповіла на деякі запитання від підписників на цю тему.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

Читайте також:

Анна Кошмал про вагітність

Один з 800 тисяч підписників запитав в акторки, як вона з чоловіком наважились на другу вагітність в такий непростий для країни час. На що Кошмал зауважила: до них прийшло усвідомлення, що час дуже швидко спливає.

"Не варто відкладати мрії та глибині бажання на "кразі часи", адже це лише ілюзія. Життя завжди буде складне, насичене проблемами, перешкодами, викликами. Зараз відчули себе готовими, планували", — зауважила Кошмал.

На відміну від багатьох знаменитостей, акторка та її чоловік Олексій, який вже давно живе в Німеччині і має громадянство цієї країни, не планують робити гендер-паті, аби дізнатися стать майбутньої дитини.

"Ми з чоловіком в цьому плані взагалі дві консерви, не розуміємо того, ну не українська то традиція. Але подружки кажуть, що я тю-тю і треба робить. Не знаю, може щось скромне, можливо взагалі без цього обійдемося", — зізналась акторка.

Кошмал з чоловіком не знають стать майбутньої дитини. Де саме планує народжувати малюка — Анна поки що не розповіла.

Анна Кошмал про стать дитини. Фото: Instagram/smorkovkina

Зазначимо, Кошмал ніколи не показувала свого обранця і нечасто публікує фото з ним в соцмережах. А коли робить це — приховує його обличчя. Вони одружились 2017 року, а вже у 2018-му народився їхній первісток, син Михайло.

Анна Кошмал з чоловіком Олексієм. Фото: Instagram/smorkovkina

Нагадаємо, раніше ми писали, що молодша на 30 років дівчина актора Венсана Касселя оголосила про свою вагітність. Також ми розповідали, що вагітна дружина телеведучого Володимира Остапчука поміркувала на тему віку.