Анна Кошмал вдруге вагітна — відео

Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал повідомила про другу вагітність. Зірка разом з чоловіком також виховують шестирічного Михайла.

Про це Анна Кошмал повідомила в Instagram у неділю, 22 вересня.

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Друга вагітність Анни Кошмал

Акторка опублікувала відео, на якому танцює. Вона була одягнута в широку сорочку, яка зовсім не акцентує увагу на вагітності. У кінці Кошмал показала округлий животик в обтислому боді.

"Цей день настав, прийшов час відкрити таємницю…Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з’їсти подвійну порцію всього", — написала вона.

Підписники у коментарях пишуть:

Ай клас! Здоровʼячка

Вай! Вітаю вас

Радію, що класно почуваєшся в цей магічний період. Нехай він проходить так само драйвово

Ура, це супер новина.

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