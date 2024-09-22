Анна Кошмал вдруге вагітна — відео

Акторка Анна Кошмал повідомила про другу вагітність
Українська акторка Анна Кошмал повідомила про другу вагітність. Зірка разом з чоловіком також виховують шестирічного Михайла.
Про це Анна Кошмал повідомила в Instagram у неділю, 22 вересня.
Друга вагітність Анни Кошмал
Акторка опублікувала відео, на якому танцює. Вона була одягнута в широку сорочку, яка зовсім не акцентує увагу на вагітності. У кінці Кошмал показала округлий животик в обтислому боді.
"Цей день настав, прийшов час відкрити таємницю…Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з’їсти подвійну порцію всього", — написала вона.
Підписники у коментарях пишуть:
- Ай клас! Здоровʼячка
- Вай! Вітаю вас
- Радію, що класно почуваєшся в цей магічний період. Нехай він проходить так само драйвово
- Ура, це супер новина.
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