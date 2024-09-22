Анна Кошмал во второй раз беременна — видео

Актриса Анна Кошмал сообщила о второй беременности
Украинская актриса Анна Кошмал сообщила о второй беременности. Звезда вместе с мужем также воспитывают шестилетнего Михаила.
Об этом Анна Кошмал сообщила в Instagram в воскресенье, 22 сентября.
Вторая беременность Анны Кошмал
Актриса опубликовала видео, на котором танцует. Она была одета в широкую рубашку, которая совсем не акцентирует внимание на беременности. В конце Кошмал показала округлый животик в обтягивающем боди.
"Этот день настал, пришло время открыть тайну...Теперь у меня есть отличная отмазка, чтобы съесть двойную порцию всего", — написала она.
Подписчики в комментариях пишут:
- Ай класс! Здоровья!
- Вай! Поздравляю вас
- Рада, что классно чувствуешь себя в этот магический период. Пусть он проходит так же драйвово
- Ура, это суперновость.
Напомним, американская певица Cardi B родила третьего ребенка. В роддом приехала вся ее семья.
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