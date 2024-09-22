Анна Кошмал во второй раз беременна — видео

Актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал сообщила о второй беременности. Звезда вместе с мужем также воспитывают шестилетнего Михаила.

Об этом Анна Кошмал сообщила в Instagram в воскресенье, 22 сентября.

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Актриса опубликовала видео, на котором танцует. Она была одета в широкую рубашку, которая совсем не акцентирует внимание на беременности. В конце Кошмал показала округлый животик в обтягивающем боди.

"Этот день настал, пришло время открыть тайну...Теперь у меня есть отличная отмазка, чтобы съесть двойную порцию всего", — написала она.

Подписчики в комментариях пишут:

Ай класс! Здоровья!

Вай! Поздравляю вас

Рада, что классно чувствуешь себя в этот магический период. Пусть он проходит так же драйвово

Ура, это суперновость.

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