Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Беременная звезда сериала "Сваты" от Квартала не хочет делать гендер-пати arrow

Беременная звезда сериала "Сваты" от Квартала не хочет делать гендер-пати

26 сентября 2024 17:00
Виталий Ковальчук - Редактор
Анна Кошмал из "Сватов", беременная вторым ребенком, не хочет делать гендер-пати
Актриса Анна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina
Виталий Ковальчук - Редактор

Накануне звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал объявила о второй беременности. Актриса ответила на некоторые вопросы от подписчиков на эту тему.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

Читайте также:

Анна Кошмал о беременности

Один из 800 тысяч подписчиков спросил актрису, как она с мужем решилась на вторую беременность в такое непростое для страны время. На что Кошмал отметила: к ним пришло осознание, что время быстро уходит.

"Не стоит откладывать мечты и глубины желания на "скорые времена", ведь это лишь иллюзия. Жизнь всегда будет сложной, насыщенной проблемами, препятствиями, вызовами. Сейчас почувствовали себя готовыми, планировали", — отметила Кошмал.

В отличие от многих знаменитостей, актриса и ее муж Алексей, уже давно живущий в Германии и имеющий гражданство этой страны, не планируют делать гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка.

"Мы с мужем в этом плане вообще две консервы, не понимаем того, ну не украинская это традиция. Но подружки говорят, что я тю-тю и надо делать. Не знаю, может что-то скромное, возможно вообще без этого обойдемся", — призналась актриса.

Кошмал с мужем не знают пол будущего ребенка. Где именно планирует рожать малыша — Анна пока не рассказала.

Анна Кошмал
Анна Кошмал о поле ребенка. Фото: Instagram/smorkovkina

Кошмал никогда не показывала своего избранника и нечасто публикует фото с ним в соцсетях. А когда делает это, скрывает его лицо. Они поженились в 2017 году, а уже в 2018-м родился их первенец, сын Михаил.

Кошмал
Анна Кошмал с мужем Алексеем. Фото: Instagram/smorkovkina

Напомним, ранее мы писали, что младшая на 30 лет девушка актера Венсана Касселя объявила о своей беременности. Также мы рассказывали, что беременная жена телеведущего Владимира Остапчука поразмышляла на тему возраста.

дети соцсети беременность Анна Кошмал украинские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

18:01 Ядерная угроза для Украины — боятся ли во Львове

18:01 В семье тренера сборной Украины Сергея Реброва случилось горе

17:59 В Кировоградской области инструктор на полигоне избил бойца — что говорят в ГБР

17:51 Цены на продукты продолжают расти — что подорожает в октябре

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

17:46 В Третьей штурмовой показали, как эффектно отражают наступление окупантов

17:35 Синоптики назвали регионы, где завтра будут дожди с грозами и порывистый ветер

17:30 Атака на энергетику — Шмыгаль назвал объекты, по которым ударили россияне

17:20 Стало известно, кто среди народных депутатов имеет больше помощников

18:01 Ядерная угроза для Украины — боятся ли во Львове

18:01 В семье тренера сборной Украины Сергея Реброва случилось горе

17:59 В Кировоградской области инструктор на полигоне избил бойца — что говорят в ГБР

17:51 Цены на продукты продолжают расти — что подорожает в октябре

17:46 В Третьей штурмовой показали, как эффектно отражают наступление окупантов

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

17:35 Синоптики назвали регионы, где завтра будут дожди с грозами и порывистый ветер

17:30 Атака на энергетику — Шмыгаль назвал объекты, по которым ударили россияне

17:20 Стало известно, кто среди народных депутатов имеет больше помощников

17:17 Аренда квартир для студентов — что предлагают в Одессе

17:12 Винтовки и гранаты — на польской границе обнаружили схрон с оружием

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью