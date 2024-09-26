Анна Кошмал из "Сватов", беременная вторым ребенком, не хочет делать гендер-пати

Актриса Анна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina

Накануне звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал объявила о второй беременности. Актриса ответила на некоторые вопросы от подписчиков на эту тему.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Анна Кошмал о беременности

Один из 800 тысяч подписчиков спросил актрису, как она с мужем решилась на вторую беременность в такое непростое для страны время. На что Кошмал отметила: к ним пришло осознание, что время быстро уходит.

"Не стоит откладывать мечты и глубины желания на "скорые времена", ведь это лишь иллюзия. Жизнь всегда будет сложной, насыщенной проблемами, препятствиями, вызовами. Сейчас почувствовали себя готовыми, планировали", — отметила Кошмал.

В отличие от многих знаменитостей, актриса и ее муж Алексей, уже давно живущий в Германии и имеющий гражданство этой страны, не планируют делать гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка.

"Мы с мужем в этом плане вообще две консервы, не понимаем того, ну не украинская это традиция. Но подружки говорят, что я тю-тю и надо делать. Не знаю, может что-то скромное, возможно вообще без этого обойдемся", — призналась актриса.

Кошмал с мужем не знают пол будущего ребенка. Где именно планирует рожать малыша — Анна пока не рассказала.

Анна Кошмал о поле ребенка. Фото: Instagram/smorkovkina

Кошмал никогда не показывала своего избранника и нечасто публикует фото с ним в соцсетях. А когда делает это, скрывает его лицо. Они поженились в 2017 году, а уже в 2018-м родился их первенец, сын Михаил.

Анна Кошмал с мужем Алексеем. Фото: Instagram/smorkovkina

Напомним, ранее мы писали, что младшая на 30 лет девушка актера Венсана Касселя объявила о своей беременности. Также мы рассказывали, что беременная жена телеведущего Владимира Остапчука поразмышляла на тему возраста.