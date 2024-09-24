Премія MUZVAR AWARDS-2024 оголосила фінальний список номінантів

Українці обрали додаткових номінантів премії MUZVAR AWARDS-2024
Музична премія MUZVAR AWARDS-2024 підбила підсумки голосування серед читачів за вибір п'ятого кандидата у 14 основних номінаціях. До цього були оголошені перші чотири номінанти в кожній категорії.
Про це портал МУЗВАР оголосив на своїх діджитал-майданчиках.
Додаткові номінанти премії MUZVAR AWARDS-2024
Така форма залучення як окремих фанатів, так і фан-клубів артистів, змогла надати максимального охоплення премії у мережі та зробити номінантами народних улюбленців.
Тож тепер є повний перелік цьогорічних номінантів MUZVAR AWARDS-2024.
New Breath | Найкращі нові імена поп-музики
- Klavdia Petrivna
- Domiy
- Brykulets
- Osty
- Victoria Niro (вибір читачів)
New Wave | Найкращі нові імена рок-музики
- SUDNO
- ДК Енергетик
- Скажи щось погане
- e-ho
- твій зайчик пише (вибір читачів)
New Connect | Найкращі нові імена альтернативної музики
- Кажанна
- KLER
- Phil it
- Balsam
- Околиця (вибір читачів)
New View | Найкращі нові імена естради
- Геля Зозуля
- Андрій Кравченко
- Volkanov
- Ivan Liulenov
- Tom Soda (вибір читачів)
Songwriter | Найкращий автор
- Михайло Стасула | МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion — ЗА ТЕРИКОНАМИ
- Людмила Бєлоусова | Lely45 — Спробуй купи мене
- Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Олена Герасим'юк | Крихітка ft. хейтспіч — Під весняним дощем
- Катерина Медвєдєва, Ярослав Карпук | YAKTAK — Нижча зростом (вибір читачів)
Soundproducer | Найкращий саунд
- Антон Чілібі | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Стас Чорний | Jamala — Люблю
- Андрій Гуцуляк | TVORCHI — Shine
- Love And Rhythm Production | MONATIK — А що?
- Антон Кукрі | Melovin — Dreamer (вибір читачів)
VideoCreator | Найкращий автор відеоконтенту
- Леонід Колосовський, Олександр Багазій | DOROFEEVA ft. LEBIGA — А я все плакала
- Олександр Гірченко | KOLA — Salut papa
- Таню Муіньо | MONATIK — А що?
- Інді Хаіт | LATEXFAUNA — MASANDRA
- Арсеній Перов | Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna — Барабан (вибір читачів)
Come together | Найкраща творча співпраця
- Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna - Барабан
- DOROFEEVA ft. LEBIGA – А я все плакала
- Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Chico & Qatoshi, 100лиця - Покохай мене
- SKYLERR & Нікіта Кісельов — Ліфт (вибір читачів)
Make some noise | Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України)
- Благодійний стрім | LEBIGA, DOROFEEVA
- Фінал Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення 2024" | 1+1 ПРОДАКШН
- Концерти "Вірність. Стійкість. Гідність" | Артем Пивоваров
- Збірка саундтреків до фільму "Я, Побєда і Берлін" | Kuzma Skryabin/UPHub
- Поява гурту BADstreet Boys | Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Кедр, Олег Свищ (вибір читачів)
Not cheap hype | Музична журналістика
- Наталка Тур
- Юлія Ткачук
- Альберт Цукренко
- Філ Пухарєв
- Нателла Кірс (вибір читачів)
Public Service | Музичний діджитал-спадок
- Альбом "Ти [Романтика]" | МУР
- Виступ України на пісенному конкурсі "Євробачення 2024" | Суспільне, Таню Муіньо
- YouTube-проєкт "Дім Звукозапису" | Тіна Кароль
- YouTube-проєкт "Як звучить Україна" | Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов
- YouTube-проєкт "МУЛЬТИТРЕК" | Влад Булава, Євген Тріплов (вибір читачів)
DreamTeam | Найкраща менеджмент-колаборація
- Pivovarov team
- Pomitni
- ENKO
- Nebo music
- Name PR (вибір читачів)
Re-singing | Найкращий переспів
- FIЇNKA & Іван Попович — ГУЦУЛЯНКА
- OKS — Ніченька
- Христина Соловій & Мертвий Півень — Гобелен
- ONUKA — День і ніч
- Max Barskih — Подруга-Ніч (вибір читачів)
FanPlace | Найактивніший фан-клуб
До номінації увійшов ТОП-5 найактивніших фан-клубів артистів. У цій номінації голосування експертної ради не передбачено. Імена артистів вказані за алфавітом.
- DOROFEEVA
- MÉLOVIN
- YAKTAK
- Артем Пивоваров
- Сергій Лазановський
Також 15 жовтня стануть відомі номінанти категорії "Move to Reality | Найкраща нова пісня". Вони будуть визначені у форматі конкурсу "МУВ 2" від спеціального музичного партнера премії. Саме цей перелік номінантів, окрім категорії "Найактивніший фан-клуб", буде передано на голосування Експертній раді премії. До неї увійдуть спеціалісти у галузі креативної індустрії з усіх куточків країни.
Церемонія нагородження MUZVAR AWARDS-2024 відбудеться 5 листопада у знаковому для українців місці, яке організатори поки не розкривають.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американська реперка Коко Джонс позувала на червоній доріжці MTV VMA в сукні українського бренду. Також ми розповідали, що Україна обрала фільм на кінопремію Оскар-2025.
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