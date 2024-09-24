Премія MUZVAR AWARDS-2024 оголосила фінальний список номінантів

Деякі з номінантів премії MUZVAR AWARDS-2024. Фото: Instagram/muzvar.ua

Музична премія MUZVAR AWARDS-2024 підбила підсумки голосування серед читачів за вибір п'ятого кандидата у 14 основних номінаціях. До цього були оголошені перші чотири номінанти в кожній категорії.

Про це портал МУЗВАР оголосив на своїх діджитал-майданчиках.

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Така форма залучення як окремих фанатів, так і фан-клубів артистів, змогла надати максимального охоплення премії у мережі та зробити номінантами народних улюбленців.

Тож тепер є повний перелік цьогорічних номінантів MUZVAR AWARDS-2024.

New Breath | Найкращі нові імена поп-музики

Klavdia Petrivna

Domiy

Brykulets

Osty

Victoria Niro (вибір читачів)

New Wave | Найкращі нові імена рок-музики

SUDNO

ДК Енергетик

Скажи щось погане

e-ho

твій зайчик пише (вибір читачів)

New Connect | Найкращі нові імена альтернативної музики

Кажанна

KLER

Phil it

Balsam

Околиця (вибір читачів)

New View | Найкращі нові імена естради

Геля Зозуля

Андрій Кравченко

Volkanov

Ivan Liulenov

Tom Soda (вибір читачів)

Songwriter | Найкращий автор

Михайло Стасула | МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion — ЗА ТЕРИКОНАМИ

Людмила Бєлоусова | Lely45 — Спробуй купи мене

Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Олена Герасим'юк | Крихітка ft. хейтспіч — Під весняним дощем

Катерина Медвєдєва, Ярослав Карпук | YAKTAK — Нижча зростом (вибір читачів)

Soundproducer | Найкращий саунд

Антон Чілібі | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Стас Чорний | Jamala — Люблю

Андрій Гуцуляк | TVORCHI — Shine

Love And Rhythm Production | MONATIK — А що?

Антон Кукрі | Melovin — Dreamer (вибір читачів)

VideoCreator | Найкращий автор відеоконтенту

Леонід Колосовський, Олександр Багазій | DOROFEEVA ft. LEBIGA — А я все плакала

Олександр Гірченко | KOLA — Salut papa

Таню Муіньо | MONATIK — А що?

Інді Хаіт | LATEXFAUNA — MASANDRA

Арсеній Перов | Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna — Барабан (вибір читачів)

Come together | Найкраща творча співпраця

Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna - Барабан

DOROFEEVA ft. LEBIGA – А я все плакала

Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Chico & Qatoshi, 100лиця - Покохай мене

SKYLERR & Нікіта Кісельов — Ліфт (вибір читачів)

Make some noise | Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України)

Благодійний стрім | LEBIGA, DOROFEEVA

Фінал Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення 2024" | 1+1 ПРОДАКШН

Концерти "Вірність. Стійкість. Гідність" | Артем Пивоваров

Збірка саундтреків до фільму "Я, Побєда і Берлін" | Kuzma Skryabin/UPHub

Поява гурту BADstreet Boys | Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Кедр, Олег Свищ (вибір читачів)

Not cheap hype | Музична журналістика

Наталка Тур

Юлія Ткачук

Альберт Цукренко

Філ Пухарєв

Нателла Кірс (вибір читачів)

Public Service | Музичний діджитал-спадок

Альбом "Ти [Романтика]" | МУР

Виступ України на пісенному конкурсі "Євробачення 2024" | Суспільне, Таню Муіньо

YouTube-проєкт "Дім Звукозапису" | Тіна Кароль

YouTube-проєкт "Як звучить Україна" | Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов

YouTube-проєкт "МУЛЬТИТРЕК" | Влад Булава, Євген Тріплов (вибір читачів)

DreamTeam | Найкраща менеджмент-колаборація

Pivovarov team

Pomitni

ENKO

Nebo music

Name PR (вибір читачів)

Re-singing | Найкращий переспів

FIЇNKA & Іван Попович — ГУЦУЛЯНКА

OKS — Ніченька

Христина Соловій & Мертвий Півень — Гобелен

ONUKA — День і ніч

Max Barskih — Подруга-Ніч (вибір читачів)

FanPlace | Найактивніший фан-клуб

До номінації увійшов ТОП-5 найактивніших фан-клубів артистів. У цій номінації голосування експертної ради не передбачено. Імена артистів вказані за алфавітом.

DOROFEEVA

MÉLOVIN

YAKTAK

Артем Пивоваров

Сергій Лазановський

Також 15 жовтня стануть відомі номінанти категорії "Move to Reality | Найкраща нова пісня". Вони будуть визначені у форматі конкурсу "МУВ 2" від спеціального музичного партнера премії. Саме цей перелік номінантів, окрім категорії "Найактивніший фан-клуб", буде передано на голосування Експертній раді премії. До неї увійдуть спеціалісти у галузі креативної індустрії з усіх куточків країни.

Церемонія нагородження MUZVAR AWARDS-2024 відбудеться 5 листопада у знаковому для українців місці, яке організатори поки не розкривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська реперка Коко Джонс позувала на червоній доріжці MTV VMA в сукні українського бренду. Також ми розповідали, що Україна обрала фільм на кінопремію Оскар-2025.