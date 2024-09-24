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Українці обрали додаткових номінантів премії MUZVAR AWARDS-2024

24 вересня 2024 07:44
Віталій Ковальчук - Редактор
Премія MUZVAR AWARDS-2024 оголосила фінальний список номінантів
Деякі з номінантів премії MUZVAR AWARDS-2024. Фото: Instagram/muzvar.ua
Віталій Ковальчук - Редактор

Музична премія MUZVAR AWARDS-2024 підбила підсумки голосування серед читачів за вибір п'ятого кандидата у 14 основних номінаціях. До цього були оголошені перші чотири номінанти в кожній категорії.

Про це портал МУЗВАР оголосив на своїх діджитал-майданчиках.

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Така форма залучення як окремих фанатів, так і фан-клубів артистів, змогла надати максимального охоплення премії у мережі та зробити номінантами народних улюбленців. 

Тож тепер є повний перелік цьогорічних номінантів MUZVAR AWARDS-2024.

New Breath | Найкращі нові імена поп-музики

  • Klavdia Petrivna
  • Domiy
  • Brykulets
  • Osty
  • Victoria Niro (вибір читачів)

New Wave | Найкращі нові імена рок-музики

  • SUDNO
  • ДК Енергетик
  • Скажи щось погане
  • e-ho
  • твій зайчик пише (вибір читачів)

New Connect | Найкращі нові імена альтернативної музики

  • Кажанна
  • KLER
  • Phil it
  • Balsam
  • Околиця (вибір читачів)

New View | Найкращі нові імена естради

  • Геля Зозуля
  • Андрій Кравченко
  • Volkanov
  • Ivan Liulenov
  • Tom Soda (вибір читачів)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tom Soda (@fantomsoda)

Songwriter | Найкращий автор

  • Михайло Стасула | МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion — ЗА ТЕРИКОНАМИ
  • Людмила Бєлоусова | Lely45 — Спробуй купи мене
  • Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • Олена Герасим'юк | Крихітка ft. хейтспіч — Під весняним дощем
  • Катерина Медвєдєва, Ярослав Карпук | YAKTAK — Нижча зростом (вибір читачів)

Soundproducer | Найкращий саунд

  • Антон Чілібі | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • Стас Чорний | Jamala — Люблю
  • Андрій Гуцуляк | TVORCHI — Shine
  • Love And Rhythm Production | MONATIK — А що?
  • Антон Кукрі | Melovin — Dreamer (вибір читачів)

VideoCreator | Найкращий автор відеоконтенту

  • Леонід Колосовський, Олександр Багазій | DOROFEEVA ft. LEBIGA — А я все плакала
  • Олександр Гірченко | KOLA — Salut papa
  • Таню Муіньо | MONATIK — А що?
  • Інді Хаіт | LATEXFAUNA — MASANDRA
  • Арсеній Перов | Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna — Барабан (вибір читачів)

Come together | Найкраща творча співпраця

  • Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna - Барабан
  • DOROFEEVA ft. LEBIGA – А я все плакала
  • Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • Chico & Qatoshi, 100лиця - Покохай мене
  • SKYLERR & Нікіта Кісельов — Ліфт (вибір читачів)

Make some noise | Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України)

  • Благодійний стрім | LEBIGA, DOROFEEVA
  • Фінал Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення 2024" | 1+1 ПРОДАКШН
  • Концерти "Вірність. Стійкість. Гідність" | Артем Пивоваров
  • Збірка саундтреків до фільму "Я, Побєда і Берлін" | Kuzma Skryabin/UPHub
  • Поява гурту BADstreet Boys | Володимир Дантес, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Кедр, Олег Свищ (вибір читачів)

Not cheap hype | Музична журналістика

  • Наталка Тур
  • Юлія Ткачук
  • Альберт Цукренко
  • Філ Пухарєв
  • Нателла Кірс (вибір читачів)

Public Service | Музичний діджитал-спадок

  • Альбом "Ти [Романтика]" | МУР
  • Виступ України на пісенному конкурсі "Євробачення 2024" | Суспільне, Таню Муіньо
  • YouTube-проєкт "Дім Звукозапису" | Тіна Кароль
  • YouTube-проєкт "Як звучить Україна" | Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов
  • YouTube-проєкт "МУЛЬТИТРЕК" | Влад Булава, Євген Тріплов (вибір читачів)

DreamTeam | Найкраща менеджмент-колаборація

  • Pivovarov team
  • Pomitni
  • ENKO
  • Nebo music
  • Name PR (вибір читачів)

Re-singing | Найкращий переспів

  • FIЇNKA & Іван Попович — ГУЦУЛЯНКА
  • OKS — Ніченька
  • Христина Соловій & Мертвий Півень — Гобелен
  • ONUKA — День і ніч
  • Max Barskih — Подруга-Ніч (вибір читачів)

FanPlace | Найактивніший фан-клуб

До номінації увійшов ТОП-5 найактивніших фан-клубів артистів. У цій номінації голосування експертної ради не передбачено. Імена артистів вказані за алфавітом.

  • DOROFEEVA
  • MÉLOVIN
  • YAKTAK
  • Артем Пивоваров
  • Сергій Лазановський

Також 15 жовтня стануть відомі номінанти категорії "Move to Reality | Найкраща нова пісня". Вони будуть визначені у форматі конкурсу "МУВ 2" від спеціального музичного партнера премії. Саме цей перелік номінантів, окрім категорії "Найактивніший фан-клуб", буде передано на голосування Експертній раді премії. До неї увійдуть спеціалісти у галузі креативної індустрії з усіх куточків країни.

Церемонія нагородження MUZVAR AWARDS-2024 відбудеться 5 листопада у знаковому для українців місці, яке організатори поки не розкривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська реперка Коко Джонс позувала на червоній доріжці MTV VMA в сукні українського бренду. Також ми розповідали, що Україна обрала фільм на кінопремію Оскар-2025.

премія музика кліпи пісні українські зірки

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