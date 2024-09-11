Премія MUZVAR AWARDS-2024 дала унікальну можливість шанувальникам української музики

Відома українська музична премія оголосила номінантів, але є нюанс
Вже цієї осені пройде урочиста церемонія нагородження музичної премії MUZVAR AWARDS-2024 від порталу "МУЗВАР". Її творці оголосили номінантів, втім не всіх. Обрати додаткового в кожній з категорій може кожен з охочих.
Про це повідомляється на діджитал-майданчиках "МУЗВАР".
Номінанти премії MUZVAR AWARDS-2024
Оргкомітетом премії обрано по 4 номінанти в кожній з 15 категорій. П’ятого претендента буде обрано шляхом глядацького голосування. Воно триватиме з 11 вересня по 20 вересня включно. Запропонувати свого кандидата можна за посиланням.
Премія MUZVAR AWARDS продовжує підтримувати нових українських виконавців за чотирма напрямками: поп, рок, альтернатива та естрада. Цього року у номінації "FanPlace | Найактивніший фан-клуб" введено обмеження: висувати на номінацію фанати зможуть виключно українських артистів.
"На всіх чекає оновлений формат події, але з незмінними сенсами. Ми разом оберемо номінантів премії, запросимо нові обличчя до Експертної ради, долучимося до великої соціально-культурної ініціативи. Разом з вами! Знову. Вчергове. Бо інакше не можемо. І вже не вміємо", — наголосили в оргкомітеті MUZVAR AWARDS.
Деякі з 15 номінацій премії MUZVAR AWARDS-2024
New Breath | Найкращі нові імена поп-музики
- Klavdia Petrivna
- Domiy
- Brykulets
- Osty
- Вибір читачів
Songwriter | Найкращий автор
- Михайло Стасула | МЮСЛІ UA та Misha Scorpion — За териконами
- Людмила Бєлоусова | Lely45 — Спробуй купи мене
- Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко | Alyona Alyona та Jerry Heil — Teresa & Maria
- Олена Герасим'юк | Крихітка та хейтспіч — Під весняним дощем
- Вибір читачів
Come together | Найкраща творча співпраця
- Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna — Барабан
- DOROFEEVA та LEBIGA — А я все плакала
- Alyona Alyona та Jerry Heil — Teresa & Maria
- Chico & Qatoshi, 100лиця — Покохай мене
- Вибір читачів
Re-singing | Найкращий переспів
- FIЇNKA та Іван Попович - ГУЦУЛЯНКА
- OKS — Ніченька
- Христина Соловій та Мертвий Півень — Гобелен
- ONUKA — День і ніч
- Вибір читачів
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна обрала фільм на кінопремію Оскар-2025. Також ми розповідали, що співачка Jerry Heil стала членкинею академії GRAMMY.
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