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Відома українська музична премія оголосила номінантів, але є нюанс

11 вересня 2024 22:50
Віталій Ковальчук - Редактор
Премія MUZVAR AWARDS-2024 дала унікальну можливість шанувальникам української музики
Деякі з номінантів премії MUZVAR AWARDS-2024. Фото: Instagram/muzvar.ua
Віталій Ковальчук - Редактор

Вже цієї осені пройде урочиста церемонія нагородження музичної премії MUZVAR AWARDS-2024 від порталу "МУЗВАР". Її творці оголосили номінантів, втім не всіх. Обрати додаткового в кожній з категорій може кожен з охочих.

Про це повідомляється на діджитал-майданчиках "МУЗВАР".

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Номінанти премії MUZVAR AWARDS-2024

Оргкомітетом премії обрано по 4 номінанти в кожній з 15 категорій. П’ятого претендента буде обрано шляхом глядацького голосування. Воно триватиме з 11 вересня по 20 вересня включно. Запропонувати свого кандидата можна за посиланням.

Премія MUZVAR AWARDS продовжує підтримувати нових українських виконавців за чотирма напрямками: поп, рок, альтернатива та естрада. Цього року у номінації "FanPlace | Найактивніший фан-клуб" введено обмеження: висувати на номінацію фанати зможуть виключно українських артистів.

"На всіх чекає оновлений формат події, але з незмінними сенсами. Ми разом оберемо номінантів премії, запросимо нові обличчя до Експертної ради, долучимося до великої соціально-культурної ініціативи. Разом з вами! Знову. Вчергове. Бо інакше не можемо. І вже не вміємо", — наголосили в оргкомітеті MUZVAR AWARDS.

Музвар
Стилістика премії MUZVAR AWARDS. Фото: Музвар

Деякі з 15 номінацій премії MUZVAR AWARDS-2024

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  • Людмила Бєлоусова | Lely45 — Спробуй купи мене
  • Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко | Alyona Alyona та Jerry Heil — Teresa & Maria
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A post shared by МУЗВАР (@muzvar.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна обрала фільм на кінопремію Оскар-2025. Також ми розповідали, що співачка Jerry Heil стала членкинею академії GRAMMY.

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