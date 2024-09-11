Премія MUZVAR AWARDS-2024 дала унікальну можливість шанувальникам української музики

Деякі з номінантів премії MUZVAR AWARDS-2024. Фото: Instagram/muzvar.ua

Вже цієї осені пройде урочиста церемонія нагородження музичної премії MUZVAR AWARDS-2024 від порталу "МУЗВАР". Її творці оголосили номінантів, втім не всіх. Обрати додаткового в кожній з категорій може кожен з охочих.

Про це повідомляється на діджитал-майданчиках "МУЗВАР".

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Номінанти премії MUZVAR AWARDS-2024

Оргкомітетом премії обрано по 4 номінанти в кожній з 15 категорій. П’ятого претендента буде обрано шляхом глядацького голосування. Воно триватиме з 11 вересня по 20 вересня включно. Запропонувати свого кандидата можна за посиланням.

Премія MUZVAR AWARDS продовжує підтримувати нових українських виконавців за чотирма напрямками: поп, рок, альтернатива та естрада. Цього року у номінації "FanPlace | Найактивніший фан-клуб" введено обмеження: висувати на номінацію фанати зможуть виключно українських артистів.

"На всіх чекає оновлений формат події, але з незмінними сенсами. Ми разом оберемо номінантів премії, запросимо нові обличчя до Експертної ради, долучимося до великої соціально-культурної ініціативи. Разом з вами! Знову. Вчергове. Бо інакше не можемо. І вже не вміємо", — наголосили в оргкомітеті MUZVAR AWARDS.

Стилістика премії MUZVAR AWARDS. Фото: Музвар

Деякі з 15 номінацій премії MUZVAR AWARDS-2024

New Breath | Найкращі нові імена поп-музики

Klavdia Petrivna

Domiy

Brykulets

Osty

Вибір читачів

Songwriter | Найкращий автор

Михайло Стасула | МЮСЛІ UA та Misha Scorpion — За териконами

Людмила Бєлоусова | Lely45 — Спробуй купи мене

Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко | Alyona Alyona та Jerry Heil — Teresa & Maria

Олена Герасим'юк | Крихітка та хейтспіч — Під весняним дощем

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Come together | Найкраща творча співпраця

Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna — Барабан

DOROFEEVA та LEBIGA — А я все плакала

Alyona Alyona та Jerry Heil — Teresa & Maria

Chico & Qatoshi, 100лиця — Покохай мене

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Re-singing | Найкращий переспів

FIЇNKA та Іван Попович - ГУЦУЛЯНКА

OKS — Ніченька

Христина Соловій та Мертвий Півень — Гобелен

ONUKA — День і ніч

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна обрала фільм на кінопремію Оскар-2025. Також ми розповідали, що співачка Jerry Heil стала членкинею академії GRAMMY.