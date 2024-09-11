Премия MUZVAR AWARDS-2024 предоставила уникальную возможность поклонникам украинской музыки

Некоторые номинанты премии MUZVAR AWARDS-2024. Фото: Instagram/muzvar.ua

Уже этой осенью пройдет торжественная церемония награждения музыкальной премии MUZVAR AWARDS-2024 от портала "МУЗВАР". Ее создатели объявили номинантов, впрочем, не всех. Выбрать дополнительного в каждой из категорий может любой желающий.

Об этом сообщается на диджитал-площадках "МУЗВАР".

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Номинанты премии MUZVAR AWARDS-2024

Оргкомитетом премии избраны по 4 номинанта в каждой из 15 категорий. Пятый претендент будет выбран путем зрительского голосования. Оно продлится с 11 сентября по 20 сентября включительно. Предложить своего кандидата можно по ссылке.

Премия MUZVAR AWARDS продолжает поддерживать новых украинских исполнителей по четырем направлениям: поп, рок, альтернатива и эстрада. В этом году в номинации "FanPlace | Самый активный фан-клуб" введено ограничение: выдвигать на номинацию фанаты смогут исключительно украинских артистов.

"Всех ждет обновленный формат события, но с неизменными смыслами. Мы вместе выберем номинантов премии, пригласим новые лица в Экспертный совет, присоединимся к большой социально-культурной инициативе. Вместе с вами! Снова. В очередной раз. Потому что иначе не можем. И уже не умеем", — подчеркнули в оргкомитете MUZVAR AWARDS.

Стилистика премии MUZVAR AWARDS. Фото: МУЗВАР

Некоторые из 15 номинаций премии MUZVAR AWARDS-2024

New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки

Klavdia Petrivna

Domiy

Brykulets

Osty

Выбор читателей

Songwriter | Лучший автор

Михаил Стасула | МЮСЛІ UA та Misha Scorpion — За териконами

Людмила Белоусова | Lely45 — Спробуй купи мене

Алена Савраненко, Яна Шемаева, Иван Клименко | Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria

Елена Герасимьюк | Крихітка та хейтспіч — Під весняним дощем

Выбор читателей

Come together | Лучшее творческое сотрудничество

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna — Барабан

DOROFEEVA и LEBIGA — А я все плакала

Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria

Chico & Qatoshi, 100лица — Покохай мене

Выбор читателей

Re-singing Лучший перепев

FIЇNKA и Іван Попович — ГУЦУЛЯНКА

OKS — Ніченька

Христина Соловий и Мертвий Півень — Гобелен

ONUKA — День і ніч

Выбор читателей

Напомним, ранее мы писали, что Украина выбрала фильм на кинопремию Оскар-2025. Также мы рассказывали, что певица Jerry Heil стала членом академии GRAMMY.