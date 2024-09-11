Премия MUZVAR AWARDS-2024 предоставила уникальную возможность поклонникам украинской музыки

Известная украинская музыкальная премия объявила номинантов, но есть нюанс
Уже этой осенью пройдет торжественная церемония награждения музыкальной премии MUZVAR AWARDS-2024 от портала "МУЗВАР". Ее создатели объявили номинантов, впрочем, не всех. Выбрать дополнительного в каждой из категорий может любой желающий.
Об этом сообщается на диджитал-площадках "МУЗВАР".
Номинанты премии MUZVAR AWARDS-2024
Оргкомитетом премии избраны по 4 номинанта в каждой из 15 категорий. Пятый претендент будет выбран путем зрительского голосования. Оно продлится с 11 сентября по 20 сентября включительно. Предложить своего кандидата можно по ссылке.
Премия MUZVAR AWARDS продолжает поддерживать новых украинских исполнителей по четырем направлениям: поп, рок, альтернатива и эстрада. В этом году в номинации "FanPlace | Самый активный фан-клуб" введено ограничение: выдвигать на номинацию фанаты смогут исключительно украинских артистов.
"Всех ждет обновленный формат события, но с неизменными смыслами. Мы вместе выберем номинантов премии, пригласим новые лица в Экспертный совет, присоединимся к большой социально-культурной инициативе. Вместе с вами! Снова. В очередной раз. Потому что иначе не можем. И уже не умеем", — подчеркнули в оргкомитете MUZVAR AWARDS.
Некоторые из 15 номинаций премии MUZVAR AWARDS-2024
New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки
- Klavdia Petrivna
- Domiy
- Brykulets
- Osty
- Выбор читателей
Songwriter | Лучший автор
- Михаил Стасула | МЮСЛІ UA та Misha Scorpion — За териконами
- Людмила Белоусова | Lely45 — Спробуй купи мене
- Алена Савраненко, Яна Шемаева, Иван Клименко | Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria
- Елена Герасимьюк | Крихітка та хейтспіч — Під весняним дощем
- Выбор читателей
Come together | Лучшее творческое сотрудничество
- Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna — Барабан
- DOROFEEVA и LEBIGA — А я все плакала
- Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria
- Chico & Qatoshi, 100лица — Покохай мене
- Выбор читателей
Re-singing Лучший перепев
- FIЇNKA и Іван Попович — ГУЦУЛЯНКА
- OKS — Ніченька
- Христина Соловий и Мертвий Півень — Гобелен
- ONUKA — День і ніч
- Выбор читателей
Напомним, ранее мы писали, что Украина выбрала фильм на кинопремию Оскар-2025. Также мы рассказывали, что певица Jerry Heil стала членом академии GRAMMY.
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