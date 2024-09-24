Премия MUZVAR AWARDS-2024 объявила финальный список номинантов

Украинцы выбрали дополнительных номинантов премии MUZVAR AWARDS-2024
Музыкальная премия MUZVAR AWARDS-2024 подвела итоги голосования среди читателей за выбор пятого кандидата в 14 основных номинациях. До этого были объявлены первые четыре номинанта в каждой категории.
Об этом портал МУЗВАР объявил на своих диджитал-площадках.
Дополнительные номинанты премии MUZVAR AWARDS-2024
Такая форма привлечения как отдельных фанатов, так и фан-клубов артистов смогла предоставить максимальный охват премии в сети и сделать номинантами народных любимцев.
Теперь есть полный перечень нынешних номинантов MUZVAR AWARDS-2024.
New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки
- Klavdia Petrivna
- Domiy
- Brykulets
- Osty
- Victoria Niro (выбор читателей)
New Wave | Лучшие новые имена рок-музыки
- SUDNO
- ДК Енергетик
- Скажи щось погане
- e-ho
- твій зайчик пише (выбор читателей)
New Connect | Лучшие новые имена альтернативной музыки
- Кажанна
- KLER
- Phil it
- Balsam
- Околиця (выбор читателей)
Новый вид | Лучшие новые имена эстрады
- Геля Зозуля
- Андрей Кравченко
- Volkanov
- Ivan Liulenov
- Tom Soda (выбор читателей)
Songwriter | Лучший автор
- Михаил Стасуло | МЮСЛИ UA ft. Misha Scorpion — ЗА ТЕРИКОНАМИ
- Людмила Белоусова | Lely45 — Спробуй купи мене
- Алена Савраненко, Яна Шемаева, Иван Клименко | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Елена Герасимьюк | Крихітка ft. хейтспіч — Під весняним дощем
- Екатерина Медведева, Ярослав Карпук | YAKTAK — Нижча зростом (выбор читателей)
Soundproducer | Лучший саунд
- Антон Чилиби | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Стас Черный | Jamala — Люблю
- Андрей Гуцуляк TVORCHI — Shine
- Love And Rhythm Production | MONATIK — А що?
- Антон Кукри | Melovin — Dreamer (выбор читателей)
VideoCreator | Лучший автор видеоконтента
- Леонид Колосовский, Александр Багазий | DOROFEEVA ft. LEBIGA — А я все плакала
- Александр Гирченко | KOLA — Salut papa
- Таню Муиньо | MONATIK — А що?
- Инди Хаит | LATEXFAUNA — MASANDRA
- Арсений Перов | Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna — Барабан (выбор читателей)
Come together | Лучшее творческое сотрудничество
- Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna — Барабан
- DOROFEEVA ft. LEBIGA — А я все плакала
- Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Chico & Qatoshi, 100лица — Полюби мене
- SKYLERR & Никита Киселев — Лффт (выбор читателей)
Make some noise | Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)
- Благотворительный стрим LEBIGA, DOROFEEVA
- Финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" | 1+1 ПРОДАКШН
- Концерты "Вірність. Стійкість. Гідність" | Артем Пивоваров
- Сборник саундтреков к фильму "Я, Победа и Берлин" | Kuzma Skriabin/UPHub
- Появление группы BADstreet Boys Владимир Дантес, Василий Байдак, Антон Тимошенко, Кедр, Олег Свищ (выбор читателей)
Нет cheap hype | Музыкальная журналистика
- Наталка Тур
- Юлия Ткачук
- Альберт Цукренко
- Фил Пухарев
- Нателла Кирс (выбор читателей)
Public Service | Музыкальный диджитал-наследие
- Альбом "Ти [Романтика]" | МУР
- Выступление Украины на песенном конкурсе "Евровидение 2024" | Суспільне Мовлення, Таню Муиньо
- YouTube-проект "Дім Звукозапису" | Тина Кароль
- YouTube-проект "Як звучить Україна" | Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов
- YouTube-проект "МУЛЬТИТРЕК" | Влад Булава, Евгений Триплов (выбор читателей)
DreamTeam | Лучшая менеджмент-коллаборация
- Pivovarov team
- Pomitni
- ENKO
- Nebo music
- Name PR (выбор читателей)
Re-singing Лучший перепев
- FIINKA & Иван Попович — ГУЦУЛЯНКА
- OKS — Ніченька
- Христина Соловий & Мертвий Півень — Гобелен
- ONUKA — День і ночь
- Max Barskih — Подруга-Ніч (выбор читателей)
FanPlace | Самый активный фан-клуб
В номинацию вошел ТОП-5 самых активных фан-клубов артистов. В этой номинации голосование экспертного совета не предусмотрено. Имена артистов указаны по алфавиту.
- DOROFEEVA
- MÉLOVIN
- YAKTAK
- Артем Пивоваров
- Сергей Лазановский
Также 15 октября станут известны номинанты категории "Move to Reality | Лучшая новая песня". Они будут определены в формате конкурса "МУВ 2" от специального музыкального партнера премии. Именно этот перечень номинантов, кроме категории "Самый активный фан-клуб", будет передан на голосование Экспертному совету премии. В нее войдут специалисты в области креативной индустрии со всех уголков страны.
Церемония награждения MUZVAR AWARDS-2024 состоится 5 ноября в знаковом для украинцев месте, организаторы пока не раскрывают.
Напомним, ранее мы писали, что американская рэпер Коко Джонс позировала на красной дорожке MTV VMA в платье украинского бренда. Также мы рассказывали, что Украина выбрала фильм на кинопремию Оскар-2025.
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