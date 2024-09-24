Премия MUZVAR AWARDS-2024 объявила финальный список номинантов

Некоторые номинанты премии MUZVAR AWARDS-2024. Фото: Instagram/muzvar.ua

Музыкальная премия MUZVAR AWARDS-2024 подвела итоги голосования среди читателей за выбор пятого кандидата в 14 основных номинациях. До этого были объявлены первые четыре номинанта в каждой категории.

Об этом портал МУЗВАР объявил на своих диджитал-площадках.

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Такая форма привлечения как отдельных фанатов, так и фан-клубов артистов смогла предоставить максимальный охват премии в сети и сделать номинантами народных любимцев.

Теперь есть полный перечень нынешних номинантов MUZVAR AWARDS-2024.

New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки

Klavdia Petrivna

Domiy

Brykulets

Osty

Victoria Niro (выбор читателей)

New Wave | Лучшие новые имена рок-музыки

SUDNO

ДК Енергетик

Скажи щось погане

e-ho

твій зайчик пише (выбор читателей)

New Connect | Лучшие новые имена альтернативной музыки

Кажанна

KLER

Phil it

Balsam

Околиця (выбор читателей)

Новый вид | Лучшие новые имена эстрады

Геля Зозуля

Андрей Кравченко

Volkanov

Ivan Liulenov

Tom Soda (выбор читателей)

Songwriter | Лучший автор

Михаил Стасуло | МЮСЛИ UA ft. Misha Scorpion — ЗА ТЕРИКОНАМИ

Людмила Белоусова | Lely45 — Спробуй купи мене

Алена Савраненко, Яна Шемаева, Иван Клименко | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Елена Герасимьюк | Крихітка ft. хейтспіч — Під весняним дощем

Екатерина Медведева, Ярослав Карпук | YAKTAK — Нижча зростом (выбор читателей)

Soundproducer | Лучший саунд

Антон Чилиби | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Стас Черный | Jamala — Люблю

Андрей Гуцуляк TVORCHI — Shine

Love And Rhythm Production | MONATIK — А що?

Антон Кукри | Melovin — Dreamer (выбор читателей)

VideoCreator | Лучший автор видеоконтента

Леонид Колосовский, Александр Багазий | DOROFEEVA ft. LEBIGA — А я все плакала

Александр Гирченко | KOLA — Salut papa

Таню Муиньо | MONATIK — А що?

Инди Хаит | LATEXFAUNA — MASANDRA

Арсений Перов | Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna — Барабан (выбор читателей)

Come together | Лучшее творческое сотрудничество

Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna — Барабан

DOROFEEVA ft. LEBIGA — А я все плакала

Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Chico & Qatoshi, 100лица — Полюби мене

SKYLERR & Никита Киселев — Лффт (выбор читателей)

Make some noise | Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)

Благотворительный стрим LEBIGA, DOROFEEVA

Финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" | 1+1 ПРОДАКШН

Концерты "Вірність. Стійкість. Гідність" | Артем Пивоваров

Сборник саундтреков к фильму "Я, Победа и Берлин" | Kuzma Skriabin/UPHub

Появление группы BADstreet Boys Владимир Дантес, Василий Байдак, Антон Тимошенко, Кедр, Олег Свищ (выбор читателей)

Нет cheap hype | Музыкальная журналистика

Наталка Тур

Юлия Ткачук

Альберт Цукренко

Фил Пухарев

Нателла Кирс (выбор читателей)

Public Service | Музыкальный диджитал-наследие

Альбом "Ти [Романтика]" | МУР

Выступление Украины на песенном конкурсе "Евровидение 2024" | Суспільне Мовлення, Таню Муиньо

YouTube-проект "Дім Звукозапису" | Тина Кароль

YouTube-проект "Як звучить Україна" | Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов

YouTube-проект "МУЛЬТИТРЕК" | Влад Булава, Евгений Триплов (выбор читателей)

DreamTeam | Лучшая менеджмент-коллаборация

Pivovarov team

Pomitni

ENKO

Nebo music

Name PR (выбор читателей)

Re-singing Лучший перепев

FIINKA & Иван Попович — ГУЦУЛЯНКА

OKS — Ніченька

Христина Соловий & Мертвий Півень — Гобелен

ONUKA — День і ночь

Max Barskih — Подруга-Ніч (выбор читателей)

FanPlace | Самый активный фан-клуб

В номинацию вошел ТОП-5 самых активных фан-клубов артистов. В этой номинации голосование экспертного совета не предусмотрено. Имена артистов указаны по алфавиту.

DOROFEEVA

MÉLOVIN

YAKTAK

Артем Пивоваров

Сергей Лазановский

Также 15 октября станут известны номинанты категории "Move to Reality | Лучшая новая песня". Они будут определены в формате конкурса "МУВ 2" от специального музыкального партнера премии. Именно этот перечень номинантов, кроме категории "Самый активный фан-клуб", будет передан на голосование Экспертному совету премии. В нее войдут специалисты в области креативной индустрии со всех уголков страны.

Церемония награждения MUZVAR AWARDS-2024 состоится 5 ноября в знаковом для украинцев месте, организаторы пока не раскрывают.

Напомним, ранее мы писали, что американская рэпер Коко Джонс позировала на красной дорожке MTV VMA в платье украинского бренда. Также мы рассказывали, что Украина выбрала фильм на кинопремию Оскар-2025.