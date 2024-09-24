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Украинцы выбрали дополнительных номинантов премии MUZVAR AWARDS-2024

24 сентября 2024 07:44
Виталий Ковальчук - Редактор
Премия MUZVAR AWARDS-2024 объявила финальный список номинантов
Некоторые номинанты премии MUZVAR AWARDS-2024. Фото: Instagram/muzvar.ua
Виталий Ковальчук - Редактор

Музыкальная премия MUZVAR AWARDS-2024 подвела итоги голосования среди читателей за выбор пятого кандидата в 14 основных номинациях. До этого были объявлены первые четыре номинанта в каждой категории.

Об этом портал МУЗВАР объявил на своих диджитал-площадках.

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Такая форма привлечения как отдельных фанатов, так и фан-клубов артистов смогла предоставить максимальный охват премии в сети и сделать номинантами народных любимцев.

Теперь есть полный перечень нынешних номинантов MUZVAR AWARDS-2024.

New Breath | Лучшие новые имена поп-музыки

  • Klavdia Petrivna
  • Domiy
  • Brykulets
  • Osty
  • Victoria Niro (выбор читателей)

New Wave | Лучшие новые имена рок-музыки

  • SUDNO
  • ДК Енергетик
  • Скажи щось погане
  • e-ho
  • твій зайчик пише (выбор читателей)

New Connect | Лучшие новые имена альтернативной музыки

  • Кажанна
  • KLER
  • Phil it
  • Balsam
  • Околиця (выбор читателей)

Новый вид | Лучшие новые имена эстрады

  • Геля Зозуля
  • Андрей Кравченко
  • Volkanov
  • Ivan Liulenov
  • Tom Soda (выбор читателей)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Tom Soda (@fantomsoda)

Songwriter | Лучший автор

  • Михаил Стасуло | МЮСЛИ UA ft. Misha Scorpion — ЗА ТЕРИКОНАМИ
  • Людмила Белоусова | Lely45 — Спробуй купи мене
  • Алена Савраненко, Яна Шемаева, Иван Клименко | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • Елена Герасимьюк | Крихітка ft. хейтспіч — Під весняним дощем
  • Екатерина Медведева, Ярослав Карпук | YAKTAK — Нижча зростом (выбор читателей)

Soundproducer | Лучший саунд

  • Антон Чилиби | Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • Стас Черный | Jamala — Люблю
  • Андрей Гуцуляк TVORCHI — Shine
  • Love And Rhythm Production | MONATIK — А що?
  • Антон Кукри | Melovin — Dreamer (выбор читателей)

VideoCreator | Лучший автор видеоконтента

  • Леонид Колосовский, Александр Багазий | DOROFEEVA ft. LEBIGA — А я все плакала
  • Александр Гирченко | KOLA — Salut papa
  • Таню Муиньо | MONATIK — А що?
  • Инди Хаит | LATEXFAUNA — MASANDRA
  • Арсений Перов | Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna — Барабан (выбор читателей)

Come together | Лучшее творческое сотрудничество

  • Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna — Барабан
  • DOROFEEVA ft. LEBIGA — А я все плакала
  • Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • Chico & Qatoshi, 100лица — Полюби мене
  • SKYLERR & Никита Киселев — Лффт (выбор читателей)

Make some noise | Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)

  • Благотворительный стрим LEBIGA, DOROFEEVA
  • Финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" | 1+1 ПРОДАКШН
  • Концерты "Вірність. Стійкість. Гідність" | Артем Пивоваров
  • Сборник саундтреков к фильму "Я, Победа и Берлин" | Kuzma Skriabin/UPHub
  • Появление группы BADstreet Boys Владимир Дантес, Василий Байдак, Антон Тимошенко, Кедр, Олег Свищ (выбор читателей)

Нет cheap hype | Музыкальная журналистика

  • Наталка Тур
  • Юлия Ткачук
  • Альберт Цукренко
  • Фил Пухарев
  • Нателла Кирс (выбор читателей)

Public Service | Музыкальный диджитал-наследие

  • Альбом "Ти [Романтика]" | МУР
  • Выступление Украины на песенном конкурсе "Евровидение 2024" | Суспільне Мовлення, Таню Муиньо
  • YouTube-проект "Дім Звукозапису" | Тина Кароль
  • YouTube-проект "Як звучить Україна" | Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов
  • YouTube-проект "МУЛЬТИТРЕК" | Влад Булава, Евгений Триплов (выбор читателей)

DreamTeam | Лучшая менеджмент-коллаборация

  • Pivovarov team
  • Pomitni
  • ENKO
  • Nebo music
  • Name PR (выбор читателей)

Re-singing Лучший перепев

  • FIINKA & Иван Попович — ГУЦУЛЯНКА
  • OKS — Ніченька
  • Христина Соловий & Мертвий Півень — Гобелен
  • ONUKA — День і ночь
  • Max Barskih — Подруга-Ніч (выбор читателей)

FanPlace | Самый активный фан-клуб

В номинацию вошел ТОП-5 самых активных фан-клубов артистов. В этой номинации голосование экспертного совета не предусмотрено. Имена артистов указаны по алфавиту.

  • DOROFEEVA
  • MÉLOVIN
  • YAKTAK
  • Артем Пивоваров
  • Сергей Лазановский

Также 15 октября станут известны номинанты категории "Move to Reality | Лучшая новая песня". Они будут определены в формате конкурса "МУВ 2" от специального музыкального партнера премии. Именно этот перечень номинантов, кроме категории "Самый активный фан-клуб", будет передан на голосование Экспертному совету премии. В нее войдут специалисты в области креативной индустрии со всех уголков страны.

Церемония награждения MUZVAR AWARDS-2024 состоится 5 ноября в знаковом для украинцев месте, организаторы пока не раскрывают.

Напомним, ранее мы писали, что американская рэпер Коко Джонс позировала на красной дорожке MTV VMA в платье украинского бренда. Также мы рассказывали, что Украина выбрала фильм на кинопремию Оскар-2025.

премия музыка клипы песни украинские звезды

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