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У це важко повірити — які голлівудські зірки відмовилися від м'яса

10 жовтня 2024 20:00
Микита Шевченко - Редактор
Зірки Голлівуду, які не їдять м'ясо — хто став вегетаріанцем
Американська акторка Джессіка Честейн на прем'єрі фільму "Очі Теммі Фей" у Римі цього року. Фото: Pinterest
Микита Шевченко - Редактор

У світовому шоу-бізнесі є знаменитості, які немов зупинили час, адже своїм молодим виглядом вони здатні "дати фору" багатьом. Річ у тому, що деякі голлівудські зірки колись відмовилися від м’яса і вже багато років не вживають його, тому і вигляд мають неймовірний.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Знаменитості, які відмовилися від вживання м’яса

Дженніфер Лопес

Відома американська співачка вже давно не  вживає каву і алкогольні напої, а замість цього перейшла на правильне харчування. Артистка, якій вже 55 років, активно підтримує вегетаріанство і заявляє, що завдяки відмові від м’ясних продуктів вона почуває себе дуже легко.

Дженнифер Лопес
Співачка Дженніфер Лопес на Met Gala в Нью-Йорку цього року. Фото: New York Post

Раян Ґослінґ

Канадський актор у свої 43 роки має доволі молодий вигляд і гарну фізичну підготовку, оскільки активно тренується в тренажерній залі. Раніше Раян любив солодке, але одного разу почав замість цього пити протеїнові коктейлі та банани. До того ж, він більше не їсть м’ясо, хоча любить їсти страви з кальмарів і сир.

Райан Гослинг
Актор Раян Ґослінґ на міжнародному кінофестивалі в США цього року. Фото: Pinterest

Бред Пітт

Один з найбажаніших чоловіків Голлівуду не тільки постійно тренується і правильно харчується, він ще й використовує унікальні методи для підтримки свого тіла. Наприклад, 60-річний актор літає на сталевому тросі над гірськими ущелинами і займається серфінгом. До того ж, він вже давно не вживає м’яса.

Брэд Питт
Актор Бред Пітт на кінофестивалі у Венеції цього року. Фото: VRAI Magazine

Кейт Вінслет

Англійська акторка також стежить за собою, тому більше не вживає ані м’яса, ані молочних продуктів, акцентуючись на овочах, морепродуктах і рибі. Попри те, що 49-річна знаменитість має напружений робочий графік, вона ще може "дати фору" багатьом людям.

Кэйт Уинслет
Акторка Кейт Вінслет на церемонії вручення премії "Еммі" в Лос-Анджелесі в 2021 році. Фото: Pinterest

Джессіка Честейн

Американська акторка теж колись відмовилася від м’яса і перейшла на здорове харчування. Сьогодні 47-річна зірка п’є багато зеленого чаю з жасмином, а також займається йогою і їздить на велосипеді. Ймовірно, саме це допомагає акторці мати доволі молодий вигляд у свої роки.

Джессика Честейн
Акторка Джессіка Честейн на гламурній світській вечері в Нью-Йорку цього року. Фото: Celebrity Footage

Нагадаємо, ми писали про те, які відомі голлівудські зірки не випускають цигарок з рук. 

Раніше ми розповідали про те, в яких світових знаменитостей досі немає дітей. 

Також ми повідомляли про те, які голлівудські зірки жодного разу не були одружені.

Бред Пітт Дженніфер Лопес Голлівуд шоу-бізнес Джессіка Честейн Кейт Вінслет

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