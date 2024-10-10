Зірки Голлівуду, які не їдять м'ясо — хто став вегетаріанцем

У це важко повірити — які голлівудські зірки відмовилися від м'яса
У світовому шоу-бізнесі є знаменитості, які немов зупинили час, адже своїм молодим виглядом вони здатні "дати фору" багатьом. Річ у тому, що деякі голлівудські зірки колись відмовилися від м’яса і вже багато років не вживають його, тому і вигляд мають неймовірний.
Новини.LIVE розповідає про цих зірок.
Знаменитості, які відмовилися від вживання м’яса
Дженніфер Лопес
Відома американська співачка вже давно не вживає каву і алкогольні напої, а замість цього перейшла на правильне харчування. Артистка, якій вже 55 років, активно підтримує вегетаріанство і заявляє, що завдяки відмові від м’ясних продуктів вона почуває себе дуже легко.
Раян Ґослінґ
Канадський актор у свої 43 роки має доволі молодий вигляд і гарну фізичну підготовку, оскільки активно тренується в тренажерній залі. Раніше Раян любив солодке, але одного разу почав замість цього пити протеїнові коктейлі та банани. До того ж, він більше не їсть м’ясо, хоча любить їсти страви з кальмарів і сир.
Бред Пітт
Один з найбажаніших чоловіків Голлівуду не тільки постійно тренується і правильно харчується, він ще й використовує унікальні методи для підтримки свого тіла. Наприклад, 60-річний актор літає на сталевому тросі над гірськими ущелинами і займається серфінгом. До того ж, він вже давно не вживає м’яса.
Кейт Вінслет
Англійська акторка також стежить за собою, тому більше не вживає ані м’яса, ані молочних продуктів, акцентуючись на овочах, морепродуктах і рибі. Попри те, що 49-річна знаменитість має напружений робочий графік, вона ще може "дати фору" багатьом людям.
Джессіка Честейн
Американська акторка теж колись відмовилася від м’яса і перейшла на здорове харчування. Сьогодні 47-річна зірка п’є багато зеленого чаю з жасмином, а також займається йогою і їздить на велосипеді. Ймовірно, саме це допомагає акторці мати доволі молодий вигляд у свої роки.
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