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В это трудно поверить — какие голливудские звезды отказались от мяса

10 октября 2024 20:00
Никита Шевченко - Редактор
Звезды Голливуда, которые не едят мясо — кто стал вегетарианцем
Американская актриса Джессика Честейн на премьере фильма "Глаза Тэмми Фэй" в Риме в этом году. Фото: Pinterest
Никита Шевченко - Редактор

В мировом шоу-бизнесе есть знаменитости, которые словно остановили время, ведь своим молодым видом они способны "дать фору" многим. Дело в том, что некоторые голливудские звезды когда-то отказались от мяса и уже много лет не употребляют его, поэтому и выглядят невероятно.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Знаменитости, которые отказались от употребления мяса

Дженнифер Лопес

Известная американская певица уже давно не употребляет кофе и алкогольные напитки, а вместо этого перешла на правильное питание. Артистка, которой уже 55 лет, активно поддерживает вегетарианство и заявляет, что благодаря отказу от мясных продуктов она чувствует себя очень легко.

Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес на Met Gala в Нью-Йорке в этом году. Фото: New York Post

Райан Гослинг

Канадский актер в свои 43 года выглядит довольно молодо и имеет хорошую физическую подготовку, поскольку активно тренируется в тренажерном зале. Раньше Райан любил сладкое, но однажды начал вместо этого пить протеиновые коктейли и бананы. К тому же, он больше не ест мясо, хотя любит есть блюда из кальмаров и сыр.

Райан Гослинг
Актер Райан Гослинг на международном кинофестивале в США в этом году. Фото: Pinterest

Брэд Питт

Один из самых желанных мужчин Голливуда не только постоянно тренируется и правильно питается, он еще и использует уникальные методы для поддержания своего тела. К примеру, 60-летний актер летает на стальном тросе над горными ущельями и занимается серфингом. К тому же, он уже давно не употребляет мясо.

Брэд Питт
Актер Брэд Питт на кинофестивале в Венеции в этом году. Фото: VRAI Magazine

Кэйт Уинслет

Английская актриса также следит за собой, поэтому больше не употребляет ни мясо, ни молочные продукты, акцентируясь на овощах, морепродуктах и рыбе. Несмотря на то, что у 49-летней знаменитости напряженный рабочий график, она еще может "дать фору" многим людям.

Кэйт Уинслет
Актриса Кэйт Уинслет на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе в 2021 году. Фото: Pinterest

Джессика Честейн

Американская актриса тоже когда-то отказалась от мяса и перешла на здоровое питание. Сегодня 47-летняя звезда пьет много зеленого чая с жасмином, а также занимается йогой и ездит на велосипеде. Вероятно, именно это помогает актрисе выглядеть довольно молодо в свои годы.

Джессика Честейн
Актриса Джессика Честейн на гламурном светском ужине в Нью-Йорке в этом году. Фото: Celebrity Footage

Напомним, мы писали о том, какие известные голливудские звезды не выпускают сигарет из рук.

Раньше мы рассказывали о том, у каких мировых знаменитостей до сих пор нет детей.

Также мы сообщали о том, какие голливудские звезды ни разу не были женаты.

Брэд Питт Дженнифер Лопес Голливуд шоу-бизнес Джессика Честейн Кэйт Уинслет

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