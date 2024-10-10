Звезды Голливуда, которые не едят мясо — кто стал вегетарианцем

В это трудно поверить — какие голливудские звезды отказались от мяса
В мировом шоу-бизнесе есть знаменитости, которые словно остановили время, ведь своим молодым видом они способны "дать фору" многим. Дело в том, что некоторые голливудские звезды когда-то отказались от мяса и уже много лет не употребляют его, поэтому и выглядят невероятно.
Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.
Знаменитости, которые отказались от употребления мяса
Дженнифер Лопес
Известная американская певица уже давно не употребляет кофе и алкогольные напитки, а вместо этого перешла на правильное питание. Артистка, которой уже 55 лет, активно поддерживает вегетарианство и заявляет, что благодаря отказу от мясных продуктов она чувствует себя очень легко.
Райан Гослинг
Канадский актер в свои 43 года выглядит довольно молодо и имеет хорошую физическую подготовку, поскольку активно тренируется в тренажерном зале. Раньше Райан любил сладкое, но однажды начал вместо этого пить протеиновые коктейли и бананы. К тому же, он больше не ест мясо, хотя любит есть блюда из кальмаров и сыр.
Брэд Питт
Один из самых желанных мужчин Голливуда не только постоянно тренируется и правильно питается, он еще и использует уникальные методы для поддержания своего тела. К примеру, 60-летний актер летает на стальном тросе над горными ущельями и занимается серфингом. К тому же, он уже давно не употребляет мясо.
Кэйт Уинслет
Английская актриса также следит за собой, поэтому больше не употребляет ни мясо, ни молочные продукты, акцентируясь на овощах, морепродуктах и рыбе. Несмотря на то, что у 49-летней знаменитости напряженный рабочий график, она еще может "дать фору" многим людям.
Джессика Честейн
Американская актриса тоже когда-то отказалась от мяса и перешла на здоровое питание. Сегодня 47-летняя звезда пьет много зеленого чая с жасмином, а также занимается йогой и ездит на велосипеде. Вероятно, именно это помогает актрисе выглядеть довольно молодо в свои годы.
Напомним, мы писали о том, какие известные голливудские звезды не выпускают сигарет из рук.
Раньше мы рассказывали о том, у каких мировых знаменитостей до сих пор нет детей.
Также мы сообщали о том, какие голливудские звезды ни разу не были женаты.
Читайте Новини.LIVE!