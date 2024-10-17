Тарас Тополя поставив під сумніви чесність шоу Холостяк - відео, подробиці

Це про хайп і славу — Тополя висловився про новий сезон "Холостяка" з Тереном
Незабаром стартує новий сезон романтичного реаліті "Холостяк", головним героєм якого став ветеран Олександр Терен. Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя висловився щодо шоу.
Своєю думкою співак поділився в інтерв'ю Аліні Шаманській.
Тарас Тополя поставив під сумніви щирість шоу "Холостяк"
Цього року другу половинку у проєкті буде шукати 28-річний ветеран війни Олександр Терен, який втратив нижні кінцівки на полі бою.
Таке рішення викликало багато схвальних відгуків у суспільстві, адже на сьогодні в Україні дуже багато військовослужбовців теж пережили ампутацію, і привертати увагу до цієї теми дуже важливо.
Тарас Тополя також зазначиа, що така мета дуже правильна та хороша. Однак у співака є сумніви щодо чесності реаліті.
"У мене двоякі почуття. Для мене шоу типу "Холостяка" — це фейчина. Це просто шоу. Там пишуться сценарії в тупу. Просто щоб це не вилилось в те, що в телевізорі все красиво, а далі..." — сказав Тополя.
До того ж, на думку співака, більшість дівчат, які приходять на шоу, намагаються знайти популярність, а не кохання.
"Головне, щоб ця історія з "Холостяком" була чесною. Тому що це більше про славу і про хайп", — висловився Тополя.
Раніше співачка Анна Трінчер заговорила про свою участь у шоу "Холостячка".
Також зірка шоу "Холостяк" пригадав своє знайомство з лідером гурту "Океан Ельзи".
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