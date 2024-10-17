Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Це про хайп і славу — Тополя висловився про новий сезон "Холостяка" з Тереном arrow

Це про хайп і славу — Тополя висловився про новий сезон "Холостяка" з Тереном

17 жовтня 2024 15:00
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Тарас Тополя поставив під сумніви чесність шоу Холостяк - відео, подробиці
Тарас Тополя. Фото: скриншот YouTube
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Незабаром стартує новий сезон романтичного реаліті "Холостяк", головним героєм якого став ветеран Олександр Терен. Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя висловився щодо шоу.

Своєю думкою співак поділився в інтерв'ю Аліні Шаманській

Читайте також:

Тарас Тополя поставив під сумніви щирість шоу "Холостяк"

Цього року другу половинку у проєкті буде шукати 28-річний ветеран війни Олександр Терен, який втратив нижні кінцівки на полі бою. 

Таке рішення викликало багато схвальних відгуків у суспільстві, адже на сьогодні в Україні дуже багато військовослужбовців теж пережили ампутацію, і привертати увагу до цієї теми дуже важливо. 

Холостяк Олександр Терен
Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Тарас Тополя також зазначиа, що така мета дуже правильна та хороша. Однак у співака є сумніви щодо чесності реаліті.

"У мене двоякі почуття. Для мене шоу типу "Холостяка" — це фейчина. Це просто шоу. Там пишуться сценарії в тупу. Просто щоб це не вилилось в те, що в телевізорі все красиво, а далі..." — сказав Тополя. 

До того ж, на думку співака, більшість дівчат, які приходять на шоу, намагаються знайти популярність, а не кохання. 

"Головне, щоб ця історія з "Холостяком" була чесною. Тому що це більше про славу і про хайп", — висловився Тополя.

Раніше співачка Анна Трінчер заговорила про свою участь у шоу "Холостячка".

Також зірка шоу "Холостяк" пригадав своє знайомство з лідером гурту "Океан Ельзи"

шоу Холостяк Олександр "Терен" Будько шоу Кохання Тарас Тополя

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

15:27 У Сумах було чути гучний вибух

15:26 В Одесі бізнесмен обманув державу на 15 млн грн — подробиці

15:26 Зеленський попередив про наслідки, якщо партнери не підтримають План перемоги

15:25 Україна планує продавати держбанки — Зеленський підписав закон

15:25 Паспорт і шлюб — які ще послуги недоступні без військового квитка

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Термінова новина

15:23 Зеленський заявив про підготовку КНДР до участі у війні в Україні

15:03 Зеленський просить ЄС терміново надати 35 мільярдів євро — що відомо

14:59 Зеленський зустрівся з головою Євроради — які важливі питання обговорили

14:56 Одещина у лідерах — майже 3 млрд грн отримали аграрії за програмою 5-7-9

14:53 Зеленський вперше прокоментував таємні пункти Плану перемоги

Термінова новина

15:27 У Сумах було чути гучний вибух

15:26 В Одесі бізнесмен обманув державу на 15 млн грн — подробиці

15:26 Зеленський попередив про наслідки, якщо партнери не підтримають План перемоги

15:25 Україна планує продавати держбанки — Зеленський підписав закон

15:25 Паспорт і шлюб — які ще послуги недоступні без військового квитка

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Термінова новина

15:23 Зеленський заявив про підготовку КНДР до участі у війні в Україні

15:03 Зеленський просить ЄС терміново надати 35 мільярдів євро — що відомо

14:59 Зеленський зустрівся з головою Євроради — які важливі питання обговорили

14:56 Одещина у лідерах — майже 3 млрд грн отримали аграрії за програмою 5-7-9

14:53 Зеленський вперше прокоментував таємні пункти Плану перемоги

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують