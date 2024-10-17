Тарас Тополя поставил под сомнение честность шоу Холостяк - видео, подробности

Это о хайпе и славе — Тополя высказался о новом сезоне "Холостяка" с Тереном
В скором времени стартует новый сезон романтического реалити "Холостяк", главным героем которого стал ветеран Александр Терен. Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя высказался по поводу шоу.
Своим мнением певец поделился в интервью Алине Шаманской.
Тарас Тополя поставил под сомнение искренность шоу "Холостяк"
В этом году вторую половинку в проекте будет искать 28-летний ветеран войны Александр Терен, потерявший нижние конечности на поле боя.
Такое решение вызвало много одобрительных отзывов в обществе, ведь сегодня в Украине очень много военнослужащих тоже пережили ампутацию, и привлекать внимание к этой теме очень важно.
Тарас Тополя также отметил, что такая цель очень правильная и хорошая. Однако у певца есть сомнения в честности реалити.
"У меня двоякие чувства. Для меня шоу типа "Холостяка" — это фейчина. Это просто шоу. Там пишутся сценарии в тупую. Просто чтобы это не вылилось в то, что в телевизоре все красиво, а дальше..." — сказал Тополя.
К тому же, по мнению певца, большинство приходящих на шоу девушек пытаются найти популярность, а не любовь.
"Главное, чтобы эта история с "Холостяком" была честной. Потому что это больше о славе и о хайпе", — высказался Тополя.
Ранее певица Анна Тринчер заговорила о своем участии в шоу "Холостячка" .
Также звезда шоу "Холостяк" вспомнил свое знакомство с лидером группы "Океан Эльзы".
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