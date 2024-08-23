Інсайдері повідомили, коли дав тріщину шлюб Джей Ло і Бена Аффлека

Актор Бен Аффлек з Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Проблеми у стосунках Бена Аффлека та Дженніфер Лопес почалися під час медового місяця на озері Комо в Італії. Колишнє подружжя замість того, щоб насолоджуватися відпочинком, постійно сварилося.

Про це повідомляє джерело Page Six близьке до оточення колишнього подружжя.

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Під час медового місяця, після весілля влітку 2022 року, подружжя опинилося під прицілом камер.

"Він був незадоволений тим, що папараці переслідували їх. Вона — міжнародна суперзірка, а він поводився так, ніби для нього було несподіванкою, що за ними слідкують", — розповіло джерело.

Зазначається, що через надмірну увагу папараці, "вони майже не розмовляли одне з одним у той час, який мав бути найщасливішим у їхньому житті. Він переконав її, що він змінився, і це тривало дуже короткий час".

Коли вони знову почали зустрічатися, "він просто вів тверезий образ життя... Він був у вразливому стані, і яка б не була їхня хімія... Він був у цьому шаленому, збудженому стані". Аффлек відкрито говорив про свою боротьбу з алкоголем у минулому та востаннє проходив реабілітацію у 2018 році.

Бурхливий роман незабаром згас, як тільки він повністю зав'язав із алкоголем. За словами інсайдера, Аффлека почала шалено дратувати популярність Лопес.

"Він не хоче антуражу і всієї драми, яка із нею пов'язана", — повідомило джерело.

Нагадаємо, Бен Аффлек вперше за довгий час зутрівся із Дженніфер Лопес. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес подала на розлучення.