Инсайдеру сообщили, когда дал трещину брак Джей Ло и Бена Аффлека

Актер Бен Аффлек с Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Проблемы в отношениях Бена Аффлека и Дженнифер Лопес начались во время медового месяца на озере Комо в Италии. Бывшие супруги вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, постоянно ссорились.

Об этом сообщает источник Page Six близкий к окружению бывших супругов.

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Во время медового месяца, после свадьбы летом 2022 года, супруги оказались под прицелом камер.

"Он был недоволен тем, что папарацци преследовали их. Она — международная суперзвезда, а он вел себя так, будто для него было неожиданностью, что за ними следят", — рассказал источник.

Отмечается, что из-за чрезмерного внимания папарацци "они почти не разговаривали друг с другом в то время, которое должно было быть самым счастливым в их жизни. Он убедил ее, что он изменился, и это длилось очень короткое время".

Когда они снова начали встречаться, "он просто вел трезвый образ жизни... Он был в уязвимом состоянии, и какая бы ни была их химия... Он был в этом безумном, возбужденном состоянии". Аффлек открыто говорил о своей борьбе с алкоголем в прошлом и последний раз проходил реабилитацию в 2018 году.

Бурный роман вскоре затих, как только он полностью завязал с алкоголем. По словам инсайдера, Аффлека начала безумно раздражать популярность Лопес.

"Он не хочет антуража и всей драмы, которая с ней связана", — сообщил источник.

Напомним, Бен Аффлек впервые за долгое время встретился с Дженнифер Лопес. А раньше мы писали, что Дженнифер Лопес подала на развод.