Анна Трінчер, TVORCHI та інші зірки виступлять в фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024

Ведучі Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2024". Фото: Instagram/suspilne.eurovision

В неділю, 22 вересня, Україна обере представника на конкурс "Дитяче Євробачення-2024", який пройде в Іспанії. Окрім шести претендентів, на сцені виступлять дорослі та досвідченні представники шоу-бізнесу.

Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

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Виступи у фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024

Шоу відкриє переможниця тогорічного Нацвідбору Анастасія Димид, яка принесла Україні найкращий результат на "Дитячому Євробаченні" з 2018 року — п’яте місце. Дівчина виконає оркестрову версію пісні "Квітка" у супроводі Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського Радіо.

Анастасія Димид на Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2024. Фото: Суспільне Мовлення

Музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова разом з шістьма фіналістами виступить зі спільним номером.

"У фіналі ми разом виконаємо прем'єру пісні Pure and Beautiful, яку я присвячую всім дітям і підліткам як нагадування, що, якими б складними не були обставини, головне у них уже є — це вони самі та їхні мрії", — зазначила Світлана.

На сцені виступить ведуча Національного відбору, представниця України на "Дитячому Євробаченні-2015", співачка Анна Трінчер. Артистка виконає свій танцювальний хіт "Очі".

Анна Трінчер на Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2024. Фото: Суспільне Мовлення

Також у фіналі Нацвідбору виступлять члени журі, які разом з глядачами обиратимуть представника України на "Дитячому Євробаченні-2024" У фіналі відбору гурт TVORCHI виконають премʼєру пісні Dubidu з п’ятого повноформатного альбому гурту Planet X. Співачка й авторка пісень ROXOLANA під час шоу також виступить з хітом "Не стій під вікном".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна офіційно підтвердила участь в Євробаченні-2025. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль стала продюсеркою Нацвідбору Євробачення-2025.