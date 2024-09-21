Анна Тринчер, TVORCHI и другие звезды выступят в финале Нацотбора на Детское Евровидение-2024

Стало известно, какие звезды выступят в финале Нацотбора на Детское Евровидение-2024
В воскресенье, 22 сентября, Украина выберет представителя на конкурс "Детское Евровидение-2024", который пройдет в Испании. Кроме шести претендентов на сцене выступят взрослые и опытные представители шоу-бизнеса.
Об этом сообщает Суспільне Мовлення.
Выступления в финале Нацотбора на Детское Евровидение-2024
Шоу откроет победительница Нацотбора прошлого года Анастасия Димид, которая принесла Украине лучший результат на "Детском Евровидении" с 2018 года — пятое место. Девушка исполнит оркестровую версию песни "Квітка" в сопровождении Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского Радио.
Музыкальный продюсер Национального отбора Светлана Тарабарова вместе с шестью финалистами выступит с общим номером.
"В финале мы вместе исполним премьеру песни Pure and Beautiful, которую я посвящаю всем детям и подросткам как напоминание, что, какими бы сложными ни были обстоятельства, главное у них уже есть — это они сами и их мечты", — отметила Светлана Тарабарова.
На сцене выступит ведущая Национального отбора, представительница Украины на "Детском Евровидении-2015", певица Анна Тринчер. Артистка исполнит свой танцевальный хит "Очі".
Также в финале Нацотбора выступят члены жюри, которые вместе со зрителями будут выбирать представителя Украины на "Детском Евровидении-2024". В финале отбора группа TVORCHI исполнят премьеру песни Dubidu из пятого полноформатного альбома группы Planet X. Певица и автор песен ROXOLANA выступит с хитом "Не стій під вікном".
Напомним, ранее мы писали, что Украина официально подтвердила участие в Евровидении-2025. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль стала продюсером Нацотбора Евровидения-2025.
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