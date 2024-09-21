Стали відомі імена членів журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024

Сцена конкурсу Дитяче Євробачення-2024. Фото: Instagram/junioreurovisionofficial

Вже цієї неділі, 22 вересня, пройде фінал Національного відбору на пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2024". Суспільне Мовлення, яке займається організацією конкурсу в нашій країні, оголосило склад зіркового журі.

Про це мовник повідомив на своїх діджитал-майданчиках.

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Журі Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2024"

Разом із глядачами представника України на "Дитяче Євробачення-2024" обиратимуть співачка й авторка пісень ROXOLANA, учасник і саунд-продюсер гурту TVORCHI Андрій Гуцуляк (представляв Україну на Євробаченні-2023) та член журі Нацвідбору на Євробачення-2020, музичний продюсер Віталій Дроздов.

"Ставлюсь до цього з відповідальністю, тому що розумію відчуття та переживання дітей перед "днем Х". Мені важливо, щоб кожен маленький учасник отримав незабутній досвід, важливі настанови від кожного члена журі та виключно позитивні емоції від цього насправді зовсім недитячого досвіду. Я знаю, який попереду буде непростий шлях — на переможця чекають щільні графіки та хвилювання, великий обсяг роботи. Але це буде незабутня пригода", — зазначив Андрій Гуцуляк.

Ведучими фіналу будуть співачка Анна Трінчер, офіційний коментатор Євробачення в Україні, телеведучий Тімур Мірошниченко та ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва. Початок шоу о 18:00.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця Нацвідбору на Євробачення-2025 розкритикувала Klavdia Petrivna. Також ми розповідали, що з’явились перші дані букмекерів щодо переможця Євробачення-2025.