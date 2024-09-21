Стали известны имена членов жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2024

Сцена конкурса Детское Евровидение-2024. Фото: Instagram/junioreurovisionofficial

Уже в это воскресенье, 22 сентября, пройдет финал Национального отбора на песенный конкурс "Детское Евровидение-2024". Суспільне Мовлення, которое занимается организацией конкурса в нашей стране, объявило состав звездного жюри.

Об этом вещатель сообщил на своих диджитал-площадках.

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Жюри Нацотбора на "Детское Евровидение-2024"

Вместе со зрителями представителя Украины на "Детское Евровидение-2024" будут выбирать певица и автор песен ROXOLANA, участник и саунд-продюсер группы TVORCHI Андрей Гуцуляк (представлял Украину на Евровидении-2023) и член жюри Нацотбора на Евровидение-2020.

"Отношусь к этому с ответственностью, потому что понимаю ощущения и переживания детей перед "днем Х". Мне важно, чтобы каждый маленький участник получил незабываемый опыт, важные наставления от каждого члена жюри и исключительно положительные эмоции от этого действительно недетского опыта. Я знаю, какой впереди будет непростой путь — победителя ждут плотные графики и волнения, большой объем работы. Но это будет незабываемое приключение", — отметил Андрей Гуцуляк.

Ведущими финала будут певица Анна Тринчер, официальный комментатор Евровидения в Украине, телеведущий Тимур Мирошниченко и ведущая видеоблога "Євробачення Україна" Анна Тульева. Начало шоу в 18.00.

Напомним, ранее мы писали, что участник Нацотбора на Евровидение-2025 раскритиковала Klavdia Petrivna. Также мы рассказывали, что появились первые данные букмекеров о победителе Евровидения-2025 .