Алена Делона поховають поруч з його собаками

Французький актор Ален Делон. Фото: Instagram/thierry_carpico

В неділю, 18 серпня, помер легендарний французький актор Ален Делон. Йому було 88 років.Точна дата похорону не розголошується членами родини, але стали відомі деякі подробиці.

Про це повідомляє видання BFMTV.

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Деталі похорону Алена Делона

Французького актора поховають в середині цього тижня. Згідно із заповітом, церемонія прощання пройде у його маєтку в комуні Душі, де Ален жив із 1970-х років.

Похорон пройде у каплиці, зведеній на невеликому цвинтарі. Саме там Делон ховав своїх собак (35 домашніх улюбленців). За життя Ален Делон виступав активним захисником прав тварин. Публічна церемонія прощання з легендою світового кінематографа все ж таки відбудеться, але пізніше. На неї зможуть прийти колеги актора та шанувальники.

Останні роки актор Ален Делон страждав на онкологію, хворобу Альцгеймера та прогресуючу деменцію. Сини актора Ентоні, Ален Фаб'єн наполягали на припиненні лікування, а дочка Анушка категорично була проти. Через постійні суперечки актора давно не показували лікарю.

Акторська кар'єра Алена Делона розпочалася у 1957 році. Він дебютував у фільмі режисера Іва Аллегре "Коли втручається жінка".

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